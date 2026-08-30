Prejudiciu de 10.000 de euro pentru un bărbat căruia i-a ars mașina, un portmoneu cu bani și o bucată de gard

Momente de panică în dimineața zilei de sâmbătă, 29 august, la gospodăria unei familii din Vatra Moldoviței.

Serviciul unic de urgență 112 a fost alertat imediat după ora 5.00 și s-a cerut intervenția pompierilor pentru a stinge un incendiu.

La fața locului au fost trimise nu mai puțin de trei autospeciale ale pompierilor militari de la Detașamentul Câmpulung Moldovenesc, dar și lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Moldovița și Vatra Moldoviței.

Cu toată intervenția pompierilor, a ars un autoturism marca Mitsubishi L200 model 2007, cartea de identitate a autoturismului, certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și un portmoneu în care se aflau 2.000 de lei.

A mai ars și o parte din gard construit din lemn, pe o lungime de 4 metri, valoarea totală a pagubelor fiind estimată la 10.000 de euro.

Pompierii spun că incendiul a plecat de la un scurtcircuit produs la un cablu/conductor electric defect, neizolat corespunzător.