Pregătiri pentru simularea regională a examenelor naționale. Suceava și alte cinci județe stabilesc reguli comune

Suceava se pregătește pentru organizarea simulării regionale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului național de bacalaureat, demers care va fi derulat împreună cu județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui.

Reprezentanții inspectoratelor școlare din cele șase județe au participat miercuri, 7 octombrie, la o ședință de lucru online privind organizarea, în condiții unitare, a simulării regionale.

Examenele sunt programate în perioada 7–9 decembrie 2026.

Discuțiile au vizat elaborarea și transmiterea subiectelor, distribuirea materialelor necesare desfășurării probelor, evaluarea lucrărilor, precum și centralizarea și valorificarea rezultatelor.

De asemenea, inspectoratele școlare urmează să elaboreze proceduri comune, pornind de la procedura națională. În cazul județului Suceava, va fi luat în calcul și specificul probei la limba maternă ucraineană.

„Întâlnirea a avut ca obiectiv principal corelarea demersurilor celor șase inspectorate școlare și stabilirea unui cadru comun pentru organizarea simulării regionale.

Un accent important a fost pus pe necesitatea unei abordări unitare, astfel încât elevii participanți din cele șase județe să susțină probele în condiții comparabile, iar rezultatele obținute să poată oferi o imagine relevantă asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenelor naționale. Simularea regională reprezintă, totodată, un instrument util pentru cadrele didactice, oferind posibilitatea identificării dificultăților de învățare și a competențelor care necesită consolidare în perioada următoare”, menționează reprezentanții IȘJ Suceava. Instituția va participa la acest demers prin implicarea inspectorilor școlari și a cadrelor didactice de specialitate, pentru a asigura condiții necesare unei evaluări unitare și relevante, valorificând și experiența din anul școlar anterior.