Pregătiri pentru furnizarea căldurii în sistem centralizat în municipiul Suceava

Răcirea accentuată a temperaturilor din timpul nopții determină furnizorul de servicii de termoficare să ia măsuri pentru pornirea furnizării căldurii în sistem centralizat. Efectuarea probelor de presiune în instalațiile din rețelele secundare dar și în cele interioare, ale blocurilor, vor începe de miercuri, 30 septembrie, ceea ce înseamnă că nu se mai pot face debranșări, intervențiile neautorizate la rețele putând duce la inundații și pagube materiale, inclusiv în locuințele învecinate.

O atenționare în această privință a fost transmisă luni, 28 septembrie, de către operatorul local de termoficare:

„În vederea pregătirii sistemului centralizat pentru furnizarea încălzirii în sezonul rece, începând cu data de 30 septembrie 2026, vom proceda la efectuarea probelor de presiune la rece/cald a instalațiilor de încălzire din rețeaua secundară, inclusiv în instalațiile interioare ale blocurilor.

Rugăm pe această cale beneficiarii de agent termic care au intervenit în instalațiile proprii, să ia măsurile ce se impun pentru evitarea eventualelor pierderi și a daunelor materiale care se pot produce și de care S.C. Thermonet S.R.L. nu se face responsabilă”.

În scopul remedierii operative a deficiențelor ce pot apărea în sistemul centralizat de termoficare, beneficiarii de agent termic sunt rugați să contacteze personalul specializat din cadrul Dispeceratului Termoficare – la numărul de telefon 0230 520 924.

„De asemenea, precizăm că în conformitate cu prevederile art.30 din Legea Serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 actualizată prin Legea 196/2021, începând cu data de 30.09.2026, nu se vor mai aproba deconectări de la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic”, au adăugat reprezentanții furnizorului de servicii de căldură și apă caldă.