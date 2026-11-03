Pregătiri pentru ediția 2026 a Campaniei caritabile „Un Crăciun pentru fiecare”. Întâlnire de lucru la Centrul Eparhial Suceava

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava a început pregătirile pentru cea de-a VII-a ediție a campaniei caritabile „Un Crăciun pentru fiecare”, inițiativă prin care Arhiepiscopia își propune să aducă bucuria Nașterii Domnului în casele persoanelor aflate în dificultate, oferindu-le sprijin material, mângâiere și speranță.

În acest context, la finalul lunii octombrie 2026, părintele Andrei Mocanu, consilierul eparhial al sectorului, a avut la Centrul Eparhial Suceava o întâlnire de lucru cu un reprezentant al companiei Decathlon, în vederea identificării celor mai potrivite soluții pentru achiziționarea articolelor vestimentare destinate copiilor care vor beneficia de sprijin în cadrul campaniei din acest an.

Pe parcursul întrevederii, reprezentantul Decathlon a prezentat o ofertă de articole vestimentare pentru sezonul rece, urmând ca propunerile să fie analizate în raport cu nevoile beneficiarilor și cu obiectivele acestei ediții. Discuțiile au vizat posibilitatea de a asigura produse de calitate, adecvate perioadei de iarnă, astfel încât ajutorul oferit să răspundă cât mai bine necesităților copiilor din familii cu posibilități materiale reduse.

Întâlnirea reprezintă un pas important în organizarea campaniei și reflectă preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru identificarea unor parteneri care pot contribui la împlinirea obiectivelor filantropice. Totodată, aceasta subliniază importanța dialogului dintre Biserică și mediul economic, pentru dezvoltarea unor inițiative prin care solidaritatea și responsabilitatea socială să se transforme în ajutor concret pentru cei aflați în nevoie.

Campania caritabilă „Un Crăciun pentru fiecare”, devenită deja o tradiție în activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei, urmărește sprijinirea persoanelor aflate în situații de risc și vulnerabilitate socială, îndeosebi a vârstnicilor singuri, bolnavi sau cu venituri modeste, precum și a copiilor proveniți din familii numeroase ori defavorizate, pentru care apropierea sărbătorilor de iarnă aduce, adeseori, și grija lipsurilor materiale.

Prin această inițiativă, persoanele vârstnice vor primi alimente neperisabile și medicamente, iar copiii – îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite sezonului rece, pentru ca toți să poată întâmpina sărbătoarea Nașterii Domnului în condiții mai bune, cu mai multă liniște și bucurie.

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, Sectorul Social-Filantropic își continuă demersurile de pregătire a campaniei, cu dorința ca, prin implicarea preoților, a credincioșilor, a voluntarilor și a tuturor oamenilor de bine, cât mai multe persoane să simtă bucuria comuniunii și căldura iubirii creștine.

Campania „Un Crăciun pentru fiecare” rămâne o invitație la milostenie și solidaritate, amintindu-ne că adevărata bucurie a Crăciunului se împlinește și prin darul oferit aproapelui, prin grija față de cel aflat în suferință și prin faptele bune săvârșite cu dragoste.

Cei care doresc să susțină această inițiativă pot face donații în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților destinate acțiunilor filantropice, deschise la BCR – Sucursala Suceava:

Lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular cont: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Detalii plată: Un Crăciun pentru fiecare

Informații suplimentare despre campanie și despre modalitățile de implicare pot fi obținute la numărul de telefon 0756 617 617.

Pr. Andrei Mocanu