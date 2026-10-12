„Peripeţii în jurul Pământului” (II)

„După opt ani de pribegie în Asia, Ştefan Straton a plecat în America, unde a stat mai multă vreme în New – York şi în Chicago. Din America a trecut în Africa, unde a stat mai mulţi ani. Statul pe care l’a studiat mai amănunţit a fost Abisinia, pe care a colindat-o în lung şi’n lat. În Abisinia a studiat forţa militară, strategia şi tactica naturală, limba, obiceiurile şi fanatismul întregului popor abisinian. După 13 ani de pribegie a reuşit să facă înconjurul lumii şi s’a reîntors acum câteva săptămâni în ţară biruitor”.

„Glasul Bucovinei”; Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.

„Pregătiri de iarnă”

„Organizaţiile comerciale şi cooperatiste locale şi-au intensificat eforturile în vederea unei mai bune aprovizionări a populaţiei cu produse vegetale pentru perioada de iarnă. Aprozarul Suceava a pregătit 110 tone castraveţi de calitate superioară, iar la Botoşani sau pulpat o cantitate de 7 vagoane de roşii. Aprozarul Suceava a amenajat beciurile şi a dotat cu utileje şi ambalajele necesare centrele din comunele Todireşti, Milişăuţi, Mihoveni, Siret şi altele pentru asigurarea însilozării a cca. 150 vagoane de diferite fructe şi legume”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2744, Suceava, Septembrie 1956.