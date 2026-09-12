Pregătire intensivă, gratuită, la șapte discipline, la Centrul Județean de Excelență

Elevii de gimnaziu sau liceu, dornici de performanță, se pot înscrie la cursurile Centrului Județean de Excelență (CJEx) Suceava.

Se pot pregăti intensiv pentru șapte disipline, cursurile fiind gratuite: limba și literatură română (gimnaziu și liceu), matematică (gimnaziu și liceu), fizică (gimnaziu și liceu), astronomie și astrofizică (grupe de juniori și seniori), chimie (gimnaziu și liceu), biologie (liceu) și informatică/ Securitate cibernetică/ Inteligență artificială (liceu). Orele de pregătire suplimentară se desfășoară în unități de învățământ din municipiul Suceava.

La acestea se adaugă trei proiecte iniţiate la nivel local, privind pregătirea teoretică, pregătirea pentru examene, dar și dezvoltarea personală a elevilor din învățământul liceal, după cum urmează:

”Psihologie pentru examene”, nivel liceal, cu o perioadă de desfășurare de 4 luni, coordonator profesor Laurența Hacman, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava;

”Clubul de debate – Logica în activități de dezbatere și argumentare”, nivel liceal, perioadă de desfășurare octombrie 2026 – mai 2027, coordonator inspector școlar profesor Cezar Anuței, IŞJ Suceava;

”Excelența în istorie”, coordonator prof. dr. Hrenciuc Daniel, IŞJ Suceava, și prof. Petrișor Didina, Colegiul Național ”Ştefan cel Mare” Suceava.

Înscrierile se fac până pe 2 octombrie.

De asemenea, Centrul desfășoară înscrieri, până pe 25 octombrie, pentru Centrul de Excelență pentru Performanță în Astronomie și Astrofizică din România. Sunt disponibile 80 de locuri pentru acestea elevii care doresc să aprofundeze materia și să participe la competiții naționale și internaționale de profil.

Alături de cadre didactice cu performanțe deosebite în domeniu, orele de pregătire vor fi susținute de mentori, voluntari, foști olimpici naționali și internaționali.

Selecție, doar la grupele cu cerere mare

Elevii care au frecventat cursurile CJEx Suceava în anul școlar precedent, la aceeași disciplină la care doresc să continue pregătirea, se înscriu doar pe baza cererii – completate și transmise către CJEx, la adresa cex_sv@isj.sv.edu.ro. În cazul elevilor care se înscriu pentru prima dată la cursurile CJEx, indiferent de disciplină, sunt necesare o serie de documente, toate detaliile fiind consemnate pe https://www.cexsv.ro/.

În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri aferent grupei, se va realiza o selecție a candidaților, de către o comisie.

Detalii suplimentare la 0230551342.