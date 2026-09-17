Pregătire aprofundată la informatică, gratuită, pentru elevii de gimnaziu și liceu

Elevii suceveni pasionați de informatică au ocazia să aprofundeze materia în cadrul unor centre de pregătire pentru performanță, „Hai la Olimpiadă!”, finanțate prin Fundația „Nouă ne pasă” a companiei eMAG, cel mai mare magazin online din România.

Centrul de pregătire la informatică din Suceava se află la cel de-al 11-lea an de funcționare, sub coordonarea prof. Mihaela Corina Ildegez.

Cursurile sunt gratuite și sunt adresate elevilor de gimnaziu și de liceu, pasionați de această materie, dornici de performanță.

Înscrierile se fac pe nouanepasa.ro/inscrieri-hlo și sunt deschise până la data de 7 octombrie 2026.

„În această ediție, peste 300 de profesori vor lucra cu elevii în 40 de centre de performanță din București și 16 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș și Vaslui.

Centrele ”Hai la Olimpiadă!” 2026-2027

Performanța se construiește. Are nevoie de profesori foarte buni, timp pentru aprofundare și acces constant la contexte în care un copil poate fi provocat să meargă mai departe”, declară Dorin Agapie, președintele Fundației ”Nouă ne pasă”.

Sesiuni de două ore, sâmbăta

Pregătirea se desfășoară cu prezență fizică, săptămânal, sâmbăta, în sesiuni de câte două ore.

Centrul de la Suceava este coordonat de prof. Mihaela Corina Ildegez, de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”. Aceasta a menționat că orele de pregătire au loc în trei colegii sucevene – „Spiru Haret”, „Ștefan cel Mare” și „Petru Rareș”.

Sunt circa 12 profesori implicați, iar durata unui curs este de două ore.

Profesorii au autonomie în alegerea conținutului și a metodelor de lucru, în funcție de nivelul și nevoile elevilor.

În anul școlar trecut, circa 120 elevi suceveni au frecventat cursurile centrului „Hai la olimpiadă!”. O parte dintre ei au avut rezultate remarcabile la concursurile și olimpiadele organizate, cu calificări la etapa națională.

Înființat în toamna anului 2016, Centrul de pregătire pentru performanță în informatică „Hai la Olimpiadă!” de la Suceava a pregătit în decursul acestor ani peste 1.000 de elevi.

„<Hai la Olimpiadă!> înseamnă rezultate la concursuri și olimpiade, dar miza programului merge dincolo de acestea. Pregătirea aprofundată dezvoltă rigoarea, disciplina, autonomia, perseverența și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

Pentru unii elevi, olimpiada va fi o destinație; pentru toți, valoarea stă în șansa de a aprofunda un domeniu care îi pasionează și de a lucra la nivelul propriului potențial”, au mai transmis reprezentanții Fundației „Nouă ne pasă”.

Pregătire aprofundată la informatică, gratuită, pentru elevii de gimnaziu și liceu