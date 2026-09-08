Prefectura Suceava infirmă informațiile privind presupusa prăbușire a unui obiect neidentificat în zona Stroiești

Prefectura Suceava a infirmat informațiile apărute în mediul online referitoare la presupusa prăbușire a unui obiect neidentificat în zona comunei Stroiești. Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, a transmis că, în urma verificărilor efectuate, informația privind producerea unui astfel de incident nu se confirmă.

Precizările au fost făcute după ce consilierul local sucevean Andrei Bacoș a publicat pe contul său de Facebook o fotografie cu fum negru care se ridica din spatele unui deal, cu următorul mesaj: „Un obiect neidentificat s-ar fi prăbușit la aproximativ 10 km de municipiul Suceava, în direcția Stroiești. Martorii spun că s-a auzit o bubuitură puternică, iar ulterior a fost observat ceea ce apare în imagine. Deocamdată nu există o confirmare oficială privind natura obiectului. Din primele informații și imaginile disponibile, ar putea fi vorba despre un avion de mici dimensiuni sau o dronă. Așteptăm informațiile oficiale ale autorităților”.

Mesajul a fost publicat la scurt timp după ce în zona județului Suceava populația a primit un mesaj Ro-alert pentru „cădere a unor obiecte din spațiul aerian”. Ulterior, Andrei Bacoș a publicat un update la mesajul inițial în care precizează că „am ajuns la locația respectivă și nu se confirmă informația! Cineva a dat foc în zona respectivă și probabil a bubuit ceva”.

După apariția acestor imagini, Prefectura Suceava a precizat că nu a fost înregistrat nici un apel la numărul unic de urgență 112 care să semnaleze producerea unui asemenea eveniment în zona indicată. Prefectul a făcut un apel la populație să manifeste prudență în ceea ce privește preluarea și distribuirea informațiilor apărute în mediul online și recomandă consultarea exclusivă a surselor oficiale.

„În acest moment, nu există date oficiale care să confirme existența unui incident de natura celui prezentat în postarea distribuită în mediul online”, se arată în informarea transmisă de Prefectura Suceava.

Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv

Andrei Bacoș: „Îmi cer scuze dacă prin postarea mea am indus îngrijorare sau panică vreunei persoane”

Marți seara, Andrei Bacoș a ținut să facă o serie de precizări legate de anunțurile pe care le-am prezentat anterior. „În urma mesajului RO-ALERT prin care eram informați că, timp de aproximativ 90 de minute, exista posibilitatea ca obiecte necunoscute să cadă din spațiul aerian, am fost contactat de o persoană cunoscută din zona Stroiești, care mi-a spus că a auzit o bubuitură, urmată de un fum negru și o flacără.

Am postat informația cu intenția de a lămuri și de a liniști situația, nicidecum de a provoca panică. Am considerat că, în contextul avertizării RO-ALERT, este important ca oamenii să știe ce se întâmplă în zona respectivă.

Imediat după aceea, am plecat spre locul indicat. M-am întâlnit cu persoana care m-a contactat, mi-a arătat zona și am ținut permanent legătura cu autoritățile. Împreună cu câțiva jurnaliști, am ajuns primii la fața locului și am constatat că era vorba doar despre un incendiu pe acel deal. Era posibil ca în interiorul focarului să fi avut loc și o bubuitură, însă informațiile inițiale privind un posibil obiect căzut din spațiul aerian nu s-au confirmat”, a spus Andrei Bacoș. El a adăugat că a informat și autoritățile cu privire la cele constatate, iar acestea au ajuns rapid în zonă pentru a verifica situația și pentru a se asigura că totul este în regulă. „Incendiul a fost anunțat și, ulterior, lucrurile s-au liniștit.

Îmi cer scuze dacă prin postarea mea am indus îngrijorare sau panică vreunei persoane. Recunosc că poate m-am grăbit să transmit informația și, privind retrospectiv, probabil că era mai bine să ajung mai întâi la fața locului și abia apoi să postez. Am făcut-o însă cu bună-credință, pornind de la un avertisment oficial și de la informațiile primite de la o persoană aflată în zonă, fără intenția de a alarma pe cineva sau de a specula asupra celor întâmplate. Cu siguranță, pe viitor voi fi mult mai atent în astfel de situații și voi verifica mai întâi toate informațiile înainte de a le transmite public”, a mai declarat Bacoș.

Prefectura Suceava infirmă informațiile privind presupusa prăbușire a unui obiect neidentificat în zona Stroiești