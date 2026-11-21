Prefectura Suceava solicită Consiliului Local al municipiului Suceava și secretarului general Alexandru Moldovan informații despre modul în care a fost gestionată plângerea prealabilă depusă de trei mari operatori de pariuri și jocuri de noroc împotriva hotărârii de interzicere a acestei activități în oraș. Adresa Prefecturii va fi adusă la cunoștința aleșilor locali în ședința din 27 noiembrie a.c..

Prin adresa semnată de prefectul Traian Andronachi, prefectura cere deliberativului local să comunice dacă plângerea prealabilă formulată împotriva hotărârii Consiliului Local adoptată în iunie a.c. a fost supusă analizei și dezbaterii consilierilor, care este soluția adoptată și ce răspuns a fost transmis firmelor contestatare.

Totodată, secretarului general al municipiului, Alexandru Moldovan, i se solicită să transmită „de îndată” o copie a procesului-verbal al ședinței în care a fost analizată plângerea, precum și o copie a răspunsului comunicat operatorilor economici. Documentul precizează expres că adresa trebuie comunicată tuturor consilierilor locali spre informare.

Cine contestă interdicția

Plângerea prealabilă, înregistrată la primărie și la prefectură în data de 9 noiembrie a.c., a fost depusă de companiile Hattrick Online, Pro HB Slots și Slot Arena, din grupul Fortuna Entertainment Group, care operează împreună 7 locații de pariuri și jocuri de noroc tip slot-machine în municipiul Suceava.

Operatorii cer revocarea hotărârii prin care s-a decis interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice din Suceava, pe măsură ce expiră autorizațiile ONJN, cu excepția Loteriei Române, invocând mai multe motive de nelegalitate.

Contestatarii susțin că proiectul nu a fost însoțit de un studiu de impact economic și social, iar dezbaterea publică a fost organizată pe 29 iunie 2026, cu doar o singură zi înainte de votul din Consiliul Local, transformând consultarea într-una formală. Potrivit documentului, hotărârea a fost adoptată doar cu avizul comisiei juridice, fără a fi avizată și de comisiile de buget-finanțe, sănătate și protecție socială, urbanism sau cultură, și fără un punct de vedere din partea Consiliului Concurenței.

Firmele reclamă că exceptarea Loteriei Române creează un monopol local și încalcă atât legislația națională a concurenței, cât și normele europene, întrucât compania de stat operează inclusiv terminale de video-loterie, concurente directe ale aparatelor slot-machine. Operatorii invocă totodată faptul că închiderea celor aproximativ 47 de săli de jocuri din oraș, cu 486 de aparate, duce la pierderea a circa 200 de locuri de muncă, cifră recunoscută și de municipalitate, precum și la riscul revocării licențelor lor la nivel național, dacă scad sub pragul minim de locații și aparate impus de lege. De asemenea, aceștia susțin că interdicția nu va reduce dependența, ci va împinge jucătorii către platformele online, inclusiv către cele nelicențiate.

Plângerea prealabilă reprezintă etapa obligatorie înainte ca operatorii economici să poată ataca hotărârea Consiliului Local în instanța de contencios administrativ.