Prefectul Traian Andronachi cere instituțiilor „să funcționeze impecabil”

Avocatul Traian Andronachi a depus luni, pentru a doua oară, jurământul ca prefect al județului Suceava. Ceremonia s-a desfășurat în conexiune online cu Ministerul Afacerilor Interne și ministrul de resort, Marian Neacșu. În Sala Unirii de la Palatul Administrativ au fost prezenți șefii de instituții din structura MAI, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Stelian Simerea și administratorul public al județului, Cezar Ioja, șefi ai instituțiilor descentralizate din județ și salariați ai Prefecturii Suceava.

În alocuțiunea de după învestire, prefectul a afirmat că în perioada de după demisia din mandatul anterior, de la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, și până în prezent, a avut ocazia să observe din exterior activitatea instituției și să constate care sunt segmentele mai puțin funcționale. „În pauza pe care am avut-o la conducerea acestei instituții am putut să observ nu doar din interior, ci și din afară unde stăm bine instituțional și unde mai avem de lucrat. Vă asigur pe toți că nu voi pierde nici un moment pentru a asigura un standard înalt în materie instituțională la nivelul județului Suceava”, a declarat prefectul, care a subliniat că, mai ales în contextul conflictului armat din Ucraina, instituțiile statului trebuie să aibă performanță administrativă. „Suntem la graniță cu un război, de aceea consider că instituțiile noastre trebuie să funcționeze impecabil”, a fost mesajul prefectului Traian Andronachi.

Ulterior ceremoniei publice, acesta a mai spus că va urmări ca instituțiile să își îndeplinească obligațiile, iar problemele care cer intervenția prefecturii „să primească atenția necesară”, cu angajamentul că va interveni „atunci când lucrurile se blochează”.

„Pentru cei care ni se adresează, contează și cum sunt primiți. Vreau să fie ascultați și să li se vorbească firesc, cu răbdare. Să primească explicații clare și să știe ce urmează în rezolvarea solicitării lor. Mă bazez pe colegii din prefectură și pe o colaborare serioasă cu autoritățile locale și instituțiile județului. Când stabilim o măsură, trebuie să fie clar cine răspunde și în ce termen. Voi urmări personal problemele care necesită implicarea mea”, este responsabilitatea pe care și-a asumat-o Traian Andronachi la preluarea celui de-al doilea mandat de prefect de Suceava.