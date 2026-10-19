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Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a demisionat din funcție

Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a demisionat din funcție
Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a demisionat din funcție

Prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, și-a înaintat demisia din funcție, ca urmare a unei decizii luate la nivel național de Partidul Național Liberal. Hotărârea formațiunii politice impune ca toți membrii săi să părăsească funcțiile publice de demnitate deținute în administrația centrală și teritorială, generând un val de retrageri din structurile executive.

Bogdan Păstrăv, de profesie inginer, deținea conducerea Instituției Prefectului din primăvara anului 2026, după ce anterior ocupase funcția de subprefect din februarie 2025. Mandatul său s-a caracterizat prin gestionarea unor probleme dificile, precum proiectele finanțate prin PNRR.

În urma acestei demisii, pentru a asigura continuitatea activității administrative, atribuțiile funcției au fost preluate de subprefectul Camelia Damian. Economist de profesie, aceasta a fost numită inițial în echipa de conducere a Prefecturii cu susținerea Uniunii Polonezilor din România. Ea rămâne pe poziție pentru a coordona serviciile publice deconcentrate și a gestiona activitatea curentă a județului până la numirea unui nou titular de către guvern.

Camelia Damian și Bogdan Păstrăv
Camelia Damian și Bogdan Păstrăv

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