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Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor

Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor

Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a declarat că în perioada 5–7 octombrie 2026, în județ vor avea loc verificări ale stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținătorul acestora. Anunțul a fost făcut după o ședință care a avut loc luni la sediul Prefecturii Suceava, în cadrul căreia a avut loc organizarea și desfășurarea acestei acțiuni, sub coordonarea prefectului județului Suceava, Bogdan Păstrăv, și a șefului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, Florin Sinescu.

Acțiunea se desfășoară în baza solicitării Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) transmisă Instituției Prefectului – Județul Suceava.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi, a prezentat programul și modul de desfășurare a verificărilor, precum și măsurile necesare pentru buna coordonare a echipelor din teren.

Bogdan Păstrăv a arătat că verificările sunt realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Prefecturii, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, ISU „Bucovina” și ai Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău.

„Acțiunea are ca obiectiv evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității acestora de a asigura protecția împotriva inundațiilor”, a spus prefectul de Suceava.

El a evidențiat importanța verificării riguroase a tuturor construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a remedierii cu prioritate a eventualelor deficiențe identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini în condiții optime rolul de protejare a comunităților și a bunurilor cetățenilor. Bogdan Păstrăv a spus că siguranța oamenilor și prevenirea riscurilor generate de fenomenele hidrometeorologice rămân priorități pentru instituția pe care o conduce.

Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor

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