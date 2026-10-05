Prefectul Bogdan Păstrăv anunță verificări ample privind starea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor

Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a declarat că în perioada 5–7 octombrie 2026, în județ vor avea loc verificări ale stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținătorul acestora. Anunțul a fost făcut după o ședință care a avut loc luni la sediul Prefecturii Suceava, în cadrul căreia a avut loc organizarea și desfășurarea acestei acțiuni, sub coordonarea prefectului județului Suceava, Bogdan Păstrăv, și a șefului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, Florin Sinescu.

Acțiunea se desfășoară în baza solicitării Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) transmisă Instituției Prefectului – Județul Suceava.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi, a prezentat programul și modul de desfășurare a verificărilor, precum și măsurile necesare pentru buna coordonare a echipelor din teren.

Bogdan Păstrăv a arătat că verificările sunt realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Prefecturii, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, ISU „Bucovina” și ai Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău.

„Acțiunea are ca obiectiv evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității acestora de a asigura protecția împotriva inundațiilor”, a spus prefectul de Suceava.

El a evidențiat importanța verificării riguroase a tuturor construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a remedierii cu prioritate a eventualelor deficiențe identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini în condiții optime rolul de protejare a comunităților și a bunurilor cetățenilor. Bogdan Păstrăv a spus că siguranța oamenilor și prevenirea riscurilor generate de fenomenele hidrometeorologice rămân priorități pentru instituția pe care o conduce.