Conflictul instituțional pe tema parcărilor cu plată din municipiul Suceava continuă. Prefectura îi cere explicații secretarului general al municipiului, Alexandru Moldovan, pentru „dispariția” unei hotărâri votate în Consiliul Local.

Schimbul de adrese oficiale între Instituția Prefectului și secretarul Moldovan în jurul modificării regulamentului parcărilor cu plată va fi adus la cunoștința consilierilor locali în ședința ordinară de săptămâna viitoare.

De data aceasta, diferența de opinii juridice a apărut în legătură cu ședința ordinară a Consiliului Local Suceava din 29 octombrie a.c., când consilierul local Radu Bores a propus introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect privind modificarea și completarea regulamentului de funcționare a serviciului de parcare cu plată, aprobat prin HCL nr. 39/2025.

Proiectul respectiv a generat tensiuni majore în plen. Secretarul general Alexandru Moldovan a avertizat plenul că proiectul nu poate fi introdus pe ordinea de zi deoarece se afla încă în procedura de transparență decizională din 19 octombrie, avea rapoarte de specialitate negative și îi lipseau viza de control financiar preventiv și viza de legalitate a Serviciului juridic. În pofida avertismentelor, președinta de ședință Adelina Paiu a supus proiectul la vot. La primul scrutin, din 22 de consilieri prezenți, s-au înregistrat 11 voturi „pentru”, iar 11 consilieri au refuzat să voteze, motiv pentru care proiectul a fost declarat inițial respins. Ulterior, invocându-se o eroare tehnică, respectiv un vot întârziat, procesul de votare a fost reluat, rezultatul fiind 12 voturi „pentru”, îndeplinind pragul, moment în care președinta de ședință a anunțat adoptarea hotărârii.

A doua zi, secretarul general a transmis o informare către Consiliul Local și Prefectură în care a afirmat că proiectul nu a fost adoptat, invocând interdicția legală de a relua votul pentru un proiect respins în aceeași ședință, și nu l-a mai redactat ca hotărâre. Concomitent, consilierii locali Radu Bores, Beniamin Atodiresei și viceprimarul Daniel Ungurian au depus o plângere la prefectură împotriva secretarului general, acuzându-l de „îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor” și solicitând sancționarea sa disciplinară.

Poziția prefecturii: „secretarul general nu are drept de cenzură”

Verificând actele transmise de primărie după ședința din 29 octombrie, prefectura a constatat că hotărârea privind parcările lipsește, deși pe înregistrarea video de pe pagina de Facebook a primăriei se aude cum președintele de ședință anunță adoptarea ei cu 12 voturi.

Prin două adrese succesive, din 6 și 13 noiembrie, urmate de o somație pe 18 noiembrie, prefectul Traian Andronachi i-a cerut secretarului general să explice în fapt și în drept de ce nu a redactat actul administrativ, făcând referire limitele legii. Astfel, prefectul a arătat că, potrivit Codului administrativ, dacă secretarul general apreciază că o hotărâre votată de consilieri este ilegală, acesta are obligația să o redacteze, dar poate refuza contrasemnarea ei pentru legalitate, urmând să își prezinte opinia motivată în scris în următoarea ședință a consiliului local.

„Legiuitorul a instituit o procedură expresă, un mecanism juridic de protejare a principiului legalității, fără a conferi secretarului general atribuția de a cenzura sau de a împiedica materializarea voinței autorității prin omisiunea redactării unui act administrativ cu privire la care președintele de ședință a anunțat că a fost adoptat. Secretarul general nu se poate substitui autorității deliberative și nu poate transforma atribuția de verificare a legalității într-un drept de a decide, în afara procedurilor prevăzute de lege, care dintre hotărârile votate de consiliul local urmează să fie redactate și care nu”, a subliniat prefectul Traian Andronachi, avertizând că neîndeplinirea atribuțiilor atrage răspunderea administrativă.

Secretarul general invocă „dreptul natural” și acuză lipsa de obiectivitate

În răspunsul transmis prefecturii pe 18 noiembrie, Alexandru Moldovan respinge acuzațiile de tergiversare și susține că a acționat strict pentru a preveni adoptarea unui act nelegal, care ar atrage răspunderea juridică a funcționarilor. Mai mult, secretarul general acuză o „bănuială rezonabilă a alterării artificiale a obiectivității” din partea prefecturii, susținând că solicitările instituției preiau argumentele din plângerea depusă de viceprimarul Daniel Ungurian și consilierii Bores și Atodiresei. Într-o notă mai puțin obișnuită pentru corespondența administrativă, Moldovan îi cere prefectului „să procedeze la reapelarea la dreptul natural, ca fundament etic și rațional al dreptului, și la conceptul de bună conduită administrativă”, susținând că i se impută în mod nefiresc neadoptarea unui proiect viciat procedural.

În finalul adresei, secretarul general precizează că a transmis prefecturii procesul-verbal al ședinței din 29 octombrie și un CD cu înregistrarea audio-video a dezbaterilor, urmând ca întreaga corespondență să fie pusă la dispoziția consilierilor locali în următoarea ședință ordinară.