Prefectul Andronachi dă startul în județ la procedurile pentru implementarea programului de comasare voluntară a localităților

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, va transmite primăriilor adrese oficiale prin care acestea vor fi informate despre constituirea subgrupului de lucru responsabil de implementarea măsurii „Start reformă administrativă”, care vizează asocierea și comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Traian Andronachi a precizat că inițiativa face parte din programul de guvernare 2026-2028, la capitolul Administrație și Dezvoltare Regională, iar demersul a fost inițiat de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Potrivit prefectului, la nivel național au fost identificate 429 de unități administrativ-teritoriale cu o populație de până la 1.500 de locuitori, care au prioritate în cadrul programului, în cazul în care autoritățile locale optează pentru asocierea sau comasarea voluntară. Andronachi a precizat că printre beneficiile avute în vedere se numără și acordarea unor măsuri compensatorii pentru populație, care ar putea include reduceri de 50% la impozitele pe clădiri și terenuri. În județul Suceava, doar patru comune se regăsesc în această categorie: Breaza, Bălăceana, Ciocănești și Coșna.

„La nivel de județ Suceava sunt doar 4 localități sub 1.500 de locuitori. Practic avem sub 1% din cele 429 de localități identificate conform datelor statistice, deși Suceava este județul care la nivel național are cel mai mare număr de UAT-uri”, a declarat Traian Andronachi.

Prefectul a precizat că cele patru comune se află foarte aproape de pragul de 1.500 de locuitori, iar evoluțiile demografice din ultimii ani, precum și creșterile populației declarate la nivel local ar putea conduce la depășirea acestui nivel.

„În momentul de față toate cele patru localități din județ sunt la limita de 1.500. Raportat la creșterile populației declarate în aceste localități, există posibilitatea ca la 1 ianuarie 2027 să nu mai avem nicio localitate sub pragul de 1.500”, a explicat prefectul Andronachi.

Pentru coordonarea demersurilor la nivel județean va fi constituit un subgrup de lucru ai cărui membri titulari vor fi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prefectul Traian Andronachi și președintele filialei județene a Asociației Comunelor din România, Vasile Cozan, primarul comunei Panaci.

La lucrările subgrupului vor putea participa, în calitate de invitați, primarii localităților care intră sub incidența măsurii, precum și alți specialiști care pot contribui la analiza și gestionarea procesului administrativ.