Prefect fără voie

Deși și-a înaintat demisia în cursul săptămânii trecute, liberalul Bogdan Păstrăv este în continuare reprezentantul Guvernului în teritoriu, exercitându-și atribuțiile oficiale și asta deoarece decizia privind încetarea mandatului său nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. Până la îndeplinirea acestei formalități, prefectul PNL Bogdan Păstrăv rămâne în funcție, fiind obligat să asigure continuitatea activității instituției.

În acest context, prefectura a organizat miercuri ședința Colegiului Prefectural, întrunirea fiind prezidată de prefectul în exercițiu, alături de subprefectul Camelia Damian.

Principalele teme discutate au vizat viabilizarea drumurilor în perioada sezonului rece, cu referire la stocurile de material antiderapant, starea utilajelor și coordonarea dintre instituții pentru a preveni blocajele în trafic; protecția persoanelor vulnerabile; monitorizarea cazurilor medicale speciale – bolnavi cronici, pacienți care necesită dializă, gravide la termen, pentru a se putea interveni rapid în caz de ninsori abundente. Totodată, reprezentanții poliției și ai ISCTR au prezentat planul de control al autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă.

La finalul ședinței, prefectul Bogdan Păstrăv a mulțumit membrilor Colegiului Prefectural pentru colaborarea din perioada mandatului său. Acesta a subliniat că, dincolo de schimbările politice sau administrative, ritmul de coordonare interinstituțională și vigilența trebuie să rămână la cote maxime pentru a proteja comunitatea suceveană în lunile de iarnă ce urmează.