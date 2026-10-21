„Prefaceri înspre bine”

„În fruntea treburilor obşteşti au venit oameni cu mai multă chemare şi înţelegere a noului ritm politic, gospodăria oraşului şi judeţului Rădăuţi suferind adânci prefaceri înspre bine. Astfel au fost refăcute şi prunduite drumurile judeţene Marginea – Suceviţa cu peste 1000 m.c. piatră, făcându-se cuvenitul drenaj şi şanţuri pentru scurgerea apei. A fost lărgit drumul Vicovu de Jos – Putna, în lungime de 500 m, pavându-se şanţurile cu piatră de râu, dându-se astfel satului Putna un aspect mai civilizat. S’au reparat şi prunduit drumurile Vijniţa – Plosca, Seletin – Izvor, Siret – Cerepcăuţi, Rădăuţi – Vicov – Putna, apoi drumul comunal Izvor – Cârlibaba, înlesnindu-se circulaţia tuturor vehiculelor între comunele Iaslovicioara de Sus spre Şipotele Sucevei, stabilindu-se şi o legătură mai bună între Bucovine şi Maramureş”.

„Suceava”, Anul I, nr. 210, 15 Septemvrie 1939.

„Lucrări începute…”

„În primăvara acestui an, pe str. Ştrandului au început lucrări de pietruire. Locuitorii străzii şi-au zis bucuroşi: De acum nu vom mai înota prin noroi, vom avea şi noi o stradă pietruită! Unii dintre ei şi-au mutat şi gardurile deoarece era proiectat să se lărgească strada. Lucrurile n-au mers până la sfârşit aşa cum începuseră. Întrucât strada coboară în vale, ea a fost pietruită numai cât se vede din centrul oraşului. Pe restul de stradă s-au cărat mai multe căruţe de pământ, moloz, de la clădirile stricate”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2739, Suceava, Septembrie 1956.