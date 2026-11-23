Vreme dificilă, de iarnă, se anunță în perioada următoare, în care vor predomina fenomene precum precipitații mixte, intensificări ale vântului, viscol la munte.

Astfel, până marți seara, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor. În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în cea de sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Coduri galbene de ninsori și de vânt

Pentru ziua de marți, 24 noiembrie, meteorologii ANM au emis două coduri galbene care vizează și județul Suceava. Până la ora 20.00, în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali va ninge slab, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri (24/25 noiembrie), local, în Carpații Meridionali și Orientali.