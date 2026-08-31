Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, invitat la hramul Parohiei ,,Părinți Ioachim și Ana” Suceava

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va fi prezent miercuri, 9 septembrie 2026, la hramul Parohiei ,,Părinți Ioachim și Ana” din Cartierul Stejari, Burdujeni, din municipiul Suceava.

Programul zilei de 9 septembrie: la 8:30 – Primirea Preasfințitului Părinte Siluan; 9:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească; 11:00 – Rugăciuni de dezlegare; 11:30 – Agapa.

Răspunsurile liturgice vor fi date de Corul „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox ,,Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, dirijor arhid. Mihai Ursache. Evenimentele se vor desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Preotul Andrei Mocanu, parohul Bisericii ,,Părinți Ioachim și Ana” din Cartierul Stejari – Burdujeni, a transmis următorul mesaj: „Cu aleasă bucurie duhovnicească, vă invităm să fiți alături de noi la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în biserica parohiei noastre de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Este un prilej de mare binecuvântare pentru comunitatea noastră și de împreună-rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vă așteptăm cu drag, împreună cu familiile și cu cei apropiați, să ne unim în rugăciune și să trăim bucuria comuniunii în Hristos. <Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor> (Matei 18, 20)”.