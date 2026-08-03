Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost pomenit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

La împlinirea a 19 ani de la plecarea în veșnicie a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, așezământ monahal care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru cel care a păstorit, timp de 21 de ani, Biserica Ortodoxă din România. Dovada dragostei și recunoștinței pe care noi, cei de astăzi, o purtăm înaintașilor, vrednici ierarhi al Bisericii lui Hristos, prin rugăciune și neuitare, se oglindește și în omagiul adus astăzi celui care a fost cel de-al cincilea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, între 1986 și 2007, dar și Mitropolit al Moldovei și Sucevei, din 25 septembrie 1977 până în 9 noiembrie 1986.

Slujba a fost săvârșită, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, la altarul de vară al ctitoriei mușatine, de către un sobor de preoți și diaconi sub protia arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, răspunsurile liturgice fiind oferite de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu”.

La finalul slujbei, arhid. Vasile Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea Preafericitului Părinte Teoctist, aducând în atenție cele mai importante repere din biografia sa și subliniind jertfa și dragostea care au stat la baza realizărilor și împlinirilor poporului nostru și lucrarea vrednicului păstor în ogorul Bisericii lui Hristos.

„În toată viața sa, Părintele Patriarh Teoctist a răspândit în jurul său lumină din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios și harnic. Lumina adevărată a credinței, a evlaviei și a faptelor bune, pe care o răspândește omul în jurul său în timpul vieții pe pământ și în existența sufletului de dincolo de mormânt, este, de fapt, lumina harului dumnezeiesc pe care îl poate face roditor omul credincios și harnic, înțelept și darnic. (…) El rămâne prezent între pământeni prin faptele sale de iubire milostivă și smerită, de ajutorare a semenilor în nevoi și în necazuri, dar și de susținere a celor care au dorit să facă roditor talentul lor în folosul familiei, Bisericii și societății.”

Viitorul Părinte Patriarh Teoctist, Toader din Botez, s-a născut la 7 februarie 1915, în satul Tocileni din Botoșani, fiind cel de-al zecelea copil din cei unsprezece ai părinților Marghioala și Dumitru Arăpașu. La data de 6 august 1935 a primit chipul îngeresc al călugăriei la Mănăstirea Bistriţa din județul Neamț, cu numele Teoctist. Între 1940-1944 a urmat cursurile Facultății de Teologie a Universității București, iar începând cu anul 1950, când a primit hirotonia întru arhiereu la 5 martie, a îndeplinit, pe rând, funcțiile de Episcop-Vicar patriarhal, Episcop al Aradului, Episcop al Episcopiei Ortodoxe din America și Canada, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei.

După trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Iustin Moisescu, Teoctist Arăpașu i-a urmat în scaunul patriarhal, păstorind credincioșii creștini-ortodocși români între 19 noiembrie 1986 şi 30 iulie 2007.

În cei peste 45 de ani de arhierie, Preafericirea Sa s-a remarcat printr-o bogată activitate pastoral-misionară, îngrijindu-se de credincioșii Bisericii Ortodoxe Române din interiorul și din afara granițelor țării. Totodată, s-a ocupat de restaurarea unor monumente de artă bisericească, multe dintre acestea din cele patru eparhii pe care le-a condus, între care mănăstirile Putna, Bistrița, Slatina, Râșca, Gorovei și Vorona.

Dincolo de cunoscuta activitate internațională în ceea ce privește activitatea misionară a Bisericii și de dragostea arătată față de patrimoniul cultural și religios, precum și față de valorile tradiționale românești, Preafericitul Părinte Teoctist s-a implicat activ în ajutorarea semenilor, înființând numeroase centre social-filantropice, destinate vârstnicilor și copiilor, precum și tuturor persoanelor vulnerabile. Nu în ultimul rând, a încurajat apariția mai multor lucrări teologice. Și-a început drumul către veșnicie la vârsta de 93 de ani, la data de 30 iulie 2007.

Irina Ursachi