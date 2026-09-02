Prădat de bani și lingouri de aur din casă, a ajuns și el anchetat, inclusiv reținut în arest, pentru favorizarea unuia dintre făptuitori

Un păgubit dintr-un caz de furt cu prejudiciu foarte mare a ajuns să fie pus sub acuzare, reținut în arest și apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. S-a ajuns aici după ce partea vătămată și-a schimbat declarațiile pe parcursul anchetei, concluzia procurorilor fiind că aceasta a încercat să îl scape de răspundere pe unul dintre inculpați, cumnatul său. Acesta din urmă a fost arestat pentru complicitate la furt calificat, sub acuzația că le-a dat toate informațiile necesare principalilor autori, cei care au pătruns efectiv în casă.

Furtul despre care este vorba în acest dosar a fost comis la Horodnic de Sus, în februarie 2025. Suspecții au fost depistați, puși sub acuzare și arestați abia în luna iunie a acestui an.

Prejudiciul din acest dosar depășește 57.000 de euro

Ancheta polițiștilor judiciariști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, a fost așadar una complexă și a necesitat eforturi susținute pentru adunarea probatoriului.

”În noaptea de 22/23 februarie 2025, doi dintre inculpați, acționând în baza unei rezoluții infracționale comune și beneficiind de informațiile furnizate de cel de-al treilea inculpat cu privire la existența și amplasarea unui seif aflat în locuința persoanei vătămate, au întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului pentru scoaterea din funcțiune a sistemului de supraveghere video, au pătruns prin efracție și escaladare în locuință și au sustras suma de aproximativ 47.500 euro și șase lingouri din aur, cauzând un prejudiciu total estimat la aproximativ 57.500 de euro”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Principalii autori sunt cei acuzați și de furtul cu prejudiciu amețitor de la Milișăuți

Cei doi hoți care ar fi intrat în casă sunt nimeni alții decât Adrian-Gheorghe Buzic, în vârstă de 35 de ani, și Ștefan-Sorin Farcaș, în vârstă de 36 de ani, ambii din Rădăuți, cei care sunt trimiși în judecată și acuzați și de furtul cu prejudiciu de 1,4 milioane de euro din casa din Milișăuți a unui notar din Rădăuți.

Pe lângă cei doi, în același dosar a mai fost arestat preventiv și Florian Georgian Bădăliță, pentru ”complicitate la furt calificat”.

Acesta este cel pentru care păgubitul și-a schimbat declarațiile.

Acuzat că a modificat aspecte esențiale din declarațiile anterioare, prezentând o versiune diferită privind furtul

Cu privire la proprietarul casei din care s-au furat banii și lingourile, procurorii au acționat și l-au pus sub acuzare recent, în luna august 2026:

„Inculpatul este cercetat pentru că, în cursul urmăririi penale, efectuate într-o cauză penală având ca obiect infracțiunea de furt calificat, după ce una dintre persoanele cercetate dobândise calitatea de inculpat, audiat în calitate de persoană vătămată, ar fi formulat o nouă declarație prin care ar fi modificat aspecte esențiale din declarațiile anterioare, prezentând o versiune diferită cu privire la împrejurări relevante pentru stabilirea participației inculpatului la săvârșirea infracțiunii cercetate, declarație susceptibilă să îngreuneze aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a acestuia. Față de inculpat, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar”, au transmis procurorii rădăuțeni într-un comunicat de presă din 20 august.

Procurorii au fost atât de deranjați de atitudinea victimei din dosar încât au dispus și reținerea pentru 24 de ore.

Cu declarațiile schimbate, partea vătămată nu doar că ar fi vrut să își scape de răspundere ruda, însă risca să zădărnicească ancheta, una care, după cum am arătat, a fost complexă și a necesitat probabil și eforturi mari logistice.

Victima furtului, sub control judiciar, și trei mandate de arestare în vigoare pentru hoți și complice

Dacă păgubitul cercetat pentru infracțiunea de favorizarea făptuitorului se află sub control judiciar, în libertate, cei trei acuzați de furt, doi ca autori efectiv, al treilea pentru complicitate, sunt în continuare arestați preventiv, cu mandatele cele mai recente valabile până în septembrie 2026.

În paralel, procurorii lucrează și la trimiterea dosarului în instanță, pentru judecată.

Inculpații amintiți în articol se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.

De amintit în context că Ștefan-Sorin Farcaș tocmai a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare, într-un alt dosar de furt, cu prejudiciu de 47.000 euro și 30.000 lei.