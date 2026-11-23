Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 17:00, în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie, la lansarea a trei volume semnate de pr. prof. univ. dr. Constantin Necula: „Imagine și simbol în Cultura Cucuteni. O privire dinspre Estetica religioasă a Arheologiei Culturii Cucuteni”, „Viața Sfântului Mare Mucenic Mina” – carte pentru copii și „Sfânta Matroana – fetița care vedea cu ochii” – carte pentru copii.

Lucrarea „Imagine și simbol în Cultura Cucuteni. O privire dinspre Estetica religioasă a Arheologiei Culturii Cucuteni” propune o perspectivă originală asupra uneia dintre cele mai fascinante civilizații preistorice europene – Cultura Cucuteni –, explorând universul său simbolic și artistic dincolo de interpretările strict arheologice.

Pornind de la semnele, spiralele și motivele geometrice, antropomorfe și zoomorfe întâlnite pe celebra ceramică cucuteniană, părintele Constantin Necula propune o lectură din perspectiva esteticii religioase, identificând în aceste reprezentări nu doar forme decorative sau utilitare, ci și expresii ale unei timpurii căutări a frumosului, sacrului și ordinii cosmice.

Volumul deschide un dialog fascinant între arheologie, estetică, antropologie și teologie, propunând ceea ce am putea numi o adevărată „arheologie a sufletului”: o încercare de a înțelege felul în care omul preistoric a exprimat, prin modelarea lutului, propria viziune asupra lumii, existenței și relației cu divinitatea.

Având în vedere ampla răspândire geografică a civilizației Cucuteni–Tripolia, din sud-estul Transilvaniei până în regiunea Niprului, proiectul editorial a fost conceput cu deschidere internațională. Astfel, volumul a fost tipărit în trei limbi: română, engleză și ucraineană.

Prin această apariție editorială, publicul este invitat să redescopere moștenirea spirituală și artistică a culturii Cucuteni și să privească vestigiile preistoriei nu doar ca mărturii ale trecutului, ci și ca expresii ale unei sensibilități umane profunde, aflate în căutarea sensului și a frumosului.

Cele două volume dedicate copiilor completează în mod armonios această întâlnire editorială, aducând în atenția celor mici modele de credință, curaj, bunătate și statornicie sufletească.

Prin poveștile inspirate din viețile unor sfinți, „Viața Sfântului Mare Mucenic Mina” și „Sfânta Matroana – fetița care vedea cu ochii” îi invită pe tinerii cititori să descopere frumusețea credinței, puterea rugăciunii și valorile creștine, într-o manieră apropiată universului copilăriei. Aceste cărți deschid porți către cunoașterea unor modele spirituale și îi încurajează pe copii să descopere bunătatea, iubirea față de semeni și încrederea în Dumnezeu.

Prin aceste apariții editoriale, părintele Constantin Necula se adresează și celor mai tineri cititori, oferindu-le lecturi cu valoare educativă și spirituală.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se alătură, în calitate de partener, acestui eveniment, desfășurat în cadrul manifestării culturale „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.