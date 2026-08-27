„Poveștile fascinante ale Chinei”, la Muzeul de Istorie

„Poveștile fascinante ale Chinei”, o expoziție de fotografie organizată de Muzeul Național al Bucovinei, va fi deschisă vineri, 4 septembrie 2026, la ora 18:00, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava.

Expoziția propune o incursiune vizuală de-a lungul uneia dintre cele mai spectaculoase șosele ale Chinei – G219, un traseu de aproximativ 10.000 de kilometri care traversează patru mari provincii și regiuni: Guangxi, Yunnan, Xizang (Tibet) și Xinjiang.

Cele 50 de fotografii reunite în cadrul expoziției surprind diversitatea extraordinară a peisajelor întâlnite de-a lungul acestui drum: pajiști întinse, păduri, deșerturi, regiuni Gobi, munți acoperiți de zăpadă, canioane, formațiuni de tip Yardang, văi glaciare, râuri, lacuri și zone umede. Prin varietatea formelor de relief și a peisajelor, G219 poate fi privită ca o veritabilă „enciclopedie a peisajelor” Chinei.

Fotografiile, un fir narativ care leagă spații geografice, culturi și experiențe umane

Prezența autorului, Yu Lap Tang, la vernisaj, reprezintă un prilej de întâlnire directă cu omul din spatele imaginilor și cu povestea acestei călătorii fotografice.

Curatorul expoziției este prof. dr. (Oxford) Rainer Vollkommer, MA (Paris IV – Sorbonne), ambasador cultural al Muzeului Național al Bucovinei.

Mai mult decât o simplă rută care străbate teritorii vaste, G219 devine, prin intermediul fotografiei, un fir narativ care leagă spații geografice, culturi și experiențe umane. Imaginile oferă publicului posibilitatea de a descoperi frumusețea unor regiuni aflate la mii de kilometri distanță și de a privi China dintr-o perspectivă personală, construită prin călătorie și observație.

Fotografiile lui Yu Lap Tang, o invitație la descoperire și la dialog cultural

Autorul fotografiilor, Yu Lap Tang, este președintele Asociației Elvețiene a Comercianților și Antreprenorilor de Origine Chineză și o personalitate implicată în domenii precum finanțele, colecționismul, literatura de călătorie și fotografia. Surse publice îl prezintă, de asemenea, „în legătură cu Hantec Group și cu activități culturale și de promovare a artei și fotografiei chineze”.

Pasiunea sa pentru călătorie s-a concretizat în numeroase proiecte fotografice și editoriale. Experiențele acumulate în timpul călătoriilor sale au stat la baza unor volume și expoziții dedicate diferitelor spații culturale și geografice.

Prin obiectivul său, Yu Lap Tang surprinde nu doar spectaculozitatea naturii, ci și atmosfera locurilor, emoția întâlnirilor și impresiile pe care le lasă un astfel de parcurs. Expoziția de la Suceava devine astfel o invitație la descoperire și la dialog cultural, apropiind publicul român de un univers geografic și cultural fascinant.

„Frumusețea, diversitatea și forța peisajului chinez”

Poveștile fascinante ale Chinei oferă vizitatorilor o perspectivă asupra unei Chine a contrastelor: între munte și deșert, între spații vaste și așezări umane, între peisaje spectaculoase și momente cotidiene surprinse de-a lungul drumului.

Reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei au transmis că expoziția „Poveștile fascinante ale Chinei” este „o invitație de a călători, prin fotografie, dincolo de granițe și de a descoperi frumusețea, diversitatea și forța peisajului chinez”. Cele 50 de fotografii pot fi admirate în perioada 4 septembrie – 25 octombrie 2026. Proiectul este aprobat de Consiliul Județean Suceava.