Vatra Dornei se pregătește pentru un decembrie bogat în evenimente, cu spectacole, tradiții și activități care vor aduce în oraș atmosfera și farmecul sărbătorilor de iarnă.

Programul pregătit pentru această perioadă, sub genericul „Povești de Iarnă la Vatra Dornei”, cuprinde manifestări culturale, concerte, spectacole de colinde, datini și obiceiuri de iarnă, dar și numeroase activități dedicate copiilor și întregii comunități.

Seria evenimentelor debutează pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, cu manifestări dedicate acestui moment, printre care Te Deum și Parada Militară, programate să înceapă la ora 13:00, pe strada Mihai Eminescu.

În zilele următoare, publicul este invitat la spectacole de teatru și balet, concerte de Crăciun și manifestări artistice. Printre evenimentele anunțate se numără spectacolul de teatru „Fiecare soț distruge puțin viața soției sale”, al Teatrului Metronom București, spectacol de balet – Școala de Balet „Ovidiu Danci” din Bistrița (4 decembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău”) și concertul extraordinar de Crăciun susținut de Corala „Armonia” din Constanța (9 decembrie, de la ora 17:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău”).

„Povești de Iarnă la Vatra Dornei” aduce spectacole, tradiții și evenimente pentru toate vârstele

Un alt punct de atracție îl reprezintă Târgul de Iarnă, care se va desfășura în perioada 18 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, în zona Loisir (Calea Transilvaniei, lângă stadion, cu parcare).

Vizitatorii vor putea descoperi produse și preparate locale, delicatese cu arome de poveste, dar și expoziția cu vânzare a producătorilor din Țara Dornelor, reunite sub tema „Arome de poveste”.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de concerte și petreceri retro, spectacole de colinde, datini și obiceiuri de iarnă, carnavalul copiilor, precum și întâlnirea cu Moș Crăciun. În program sunt incluse și evenimente precum „Vine, vine Moș Crăciun!”, „O iarnă cu VDT”, spectacole susținute de ansambluri și grupuri vocale, dar și momente artistice dedicate celor mici.

Printre manifestările speciale se numără Balul Vienez de Anul Nou, programat pe 30 decembrie, la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, precum și Revelionul în aer liber, organizat în noaptea de 31 decembrie, la Târgul de Iarnă, unde este anunțat și un foc de artificii.

Toate aceste evenimente transformă luna decembrie într-o perioadă dedicată bucuriei, tradițiilor și întâlnirilor de suflet. Vatra Dornei își invită locuitorii și turiștii să se bucure împreună de magia sărbătorilor, într-o atmosferă în care muzica, obiceiurile de iarnă și spiritul comunității se împletesc pentru a crea amintiri frumoase. Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Vatra Dornei, alături de partenerii implicați în desfășurarea programului.