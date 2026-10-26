Povara nevăzută a bunicilor

În multe sate și orașe din zona noastră, dimineața la poarta școlii se vede același tablou: copii ținuți de mână nu de mame și tați, ci de bunici. Unii părinți sunt plecați la muncă în Italia, Germania sau Anglia. Alții lucrează în ture lungi și nu mai prind ziua cu copiii. Așa se face că o generație care spera să se odihnească după o viață de muncă a ajuns să o ia de la capăt, cu teme, ședințe cu părinții, febră în miez de noapte și certuri despre telefon.

Despre iubirea bunicilor se vorbește des și cu drag. Mai rar se vorbește despre ce costă această iubire. Un bunic care crește un nepot nu este doar un ajutor ocazional. Devine, de fapt, părinte cu normă întreagă, doar că la șaizeci sau șaptezeci de ani, cu mai puțină energie, cu dureri de spate și, adesea, cu o pensie mică. Iar pentru că totul se face din dragoste, oboseala lor trece neobservată. Nimeni nu întreabă cum se simt, pentru că „e normal” ca bunica să aibă grijă de copil.

Cercetările arată însă că povara este reală. Un studiu cunoscut, realizat în Statele Unite de cercetătoarele Meredith Minkler și Esme Fuller-Thomson și publicat în American Journal of Public Health, a comparat bunicii care își cresc nepoții cu cei care nu au această responsabilitate. Rezultatele au arătat că bunicii-îngrijitori raportau mai des simptome de depresie, mai multe limitări în activitățile zilnice și o stare de sănătate mai slabă. Studii ulterioare, din mai multe țări, au ajuns la concluzii asemănătoare: grija permanentă pentru un copil, la o vârstă la care corpul cere odihnă, aduce stres cronic, izolare și sentimentul că viața proprie a fost pusă pe pauză.

La noi se adaugă o greutate în plus. Mulți dintre acești copii trăiesc despărțirea de părinți, iar tristețea, furia sau neliniștea lor se descarcă tot asupra bunicilor. Copilul care plânge seara după mama sau adolescentul care se închide în cameră și răspunde urât sunt, de cele mai multe ori, copii care suferă, nu copii răi. Bunicii însă rămân singuri cu aceste emoții, adesea fără să știe cum să le gestioneze și cu teama că, dacă ceva merge prost, vor fi ei de vină.

Vestea bună este că această povară poate fi ușurată. Primul pas le aparține părinților, chiar și celor aflați la mii de kilometri. Plecarea nu înseamnă predarea completă a responsabilității. Un telefon zilnic cu copilul, implicarea în deciziile importante legate de școală sau sănătate și discuții sincere cu bunicii despre cum se descurcă transmit un mesaj simplu: nu ești singur în asta. Bunicii au nevoie să fie întrebați nu doar „ce face copilul?”, ci și „tu cum ești?”.

Al doilea pas este ca bunicii să își îngăduie să ceară și să primească ajutor. O vecină care ia copilul de la școală o dată pe săptămână, o rudă care rămâne cu el într-o sâmbătă, un alt bunic aflat în aceeași situație cu care să schimbe o vorbă la o cafea pot face o diferență uriașă. Să ceri ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci de înțelepciune. Un îngrijitor odihnit este un îngrijitor mai răbdător.

Al treilea pas privește grija față de propria sănătate. Bunicii tind să își amâne vizitele la medic, să sară peste mese sau să renunțe la micile plăceri, pentru că „nu e timp”. Însă o plimbare zilnică, câteva ore pe săptămână doar pentru sine, o carte, grădina sau o slujbă la biserică nu sunt egoism. Sunt resursele din care se reface energia de care copilul are nevoie.

Nu în ultimul rând, este important ca nimeni să nu se teamă de sprijinul specialiștilor. Consilierul școlar poate fi un aliat prețios, mai ales când copilul are dificultăți de comportament sau la învățătură. Medicul de familie poate observa semnele de epuizare ale bunicului. Iar o discuție cu un psiholog poate ajuta atât copilul să înțeleagă despărțirea de părinți, cât și bunicul să găsească răbdare și limite sănătoase.

Bunicii care cresc nepoți țin, de fapt, în picioare o parte din comunitatea noastră. Fac asta în tăcere, fără concedii și fără mulțumiri. Poate că cel mai simplu lucru pe care îl putem face cu toții este să îi vedem. Să le oferim o mână de ajutor, o vorbă bună și recunoașterea că ceea ce fac nu este doar „normal”, ci un act de iubire care merită sprijinit.

Psiholog Mihai Moisoiu

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