Posibil caz de omor, investigat de polițiști. Victima, un tânăr de numai 25 de ani

Un posibil caz de omor este investigat de polițiștii și procurorii criminaliști.

Victima este un tânăr de numai 25 de ani, din satul Spătărești, comuna Fântâna Mare.

Un telefon la serviciul unic de urgență 112 efectuat duminică dimineață în jurul orei 04.20, semnala un caz despre o persoană căzută lângă o mașină din parcarea situată în zona centrală a municipiului Fălticeni, aproape de barul Wyky.

La fața locului au mers atât polițiștii, cât și un echipaj medical.

Din păcate, cei de la ambulanță nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Pentru că mortul avea urme de lovire în zona feței, cazul a fost considerat de la bun început unul cu suspiciuni de violență.

Din primele cercetări s-a stabilit tânărul de 25 de ani a consumat alcool, iar la un moment dat a intrat în conflict cu alte persoane, fiind lovit.

Necropsia care va fi efectuată va stabili exact condițiile în care și-a pierdut viața tânărul.

Între timp, o echipă operativă complexă din are fac parte polițiști ai Serviciului Investigații Criminale și ai laboratorului criminalistic mobil IPJ Suceava au demarat cercetări amănunțite pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate, mai ales că tânărul din Spătărești fusese văzut în viața cu mai puțin de jumătate de oră înainte de a fi găsit în parcarea din centrul municipiului Fălticeni.