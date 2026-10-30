„Jaf la Iţcani”

„S-a prădat casa fraţilor Hellman din Iţcani. Furul sau furii, spărgând un geam, s-au băgat pe fereastră în birou, unde nu doarme nime. Lăsând perdelele în jos şi aprinzând două lumânărele, s-au apucat de treabă. Cât timp a durat lucrul nu se ştie, dară, sosind servitorul dimineaţă, a aflat uşa casei de bani deschisă, iar în dreptul încuietorii o bortă destul de mare, pe unde se vede că a fost mecanismul depărtat…Din casă lipsesc 2500 franci în hârtie, vreo 50 franci în argint, timbre în valoare de peste 100 florini şi vreo 60 timbre poştale de câte 5 creiţari. Alte hârtii de valoare şi scrisori au remas neclintite. Se presupune că furul trebuie să fi fost lăcătuş şi că ar fi trecut peste graniţă, în România”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 13, Noemvre, 1886.

„Porumbul”

„Porumbul, cultura la ordinea zilei, ar trebui să fie gata de cules. Dar nu-i. Pe ici, pe colo, vîntul mai cîntă în voie prin frunzele uscate ale plantelor. Dar de ce nu se grăbesc toţi oamenii să curme mai repede această muzică? De ce nu se grăbesc cei din Sasca, Baia, Bogdăneşti, Băişeşti aşa cum au făcut-o cooperatorii din Fîntînele, Drăguşeni, Chilişeni, Ciumuleşti, Fîntîna Mare şi din alte locuri! Pe zeci şi chiar sute de hectare stă porumbul nelucrat, dar puţini cooperatori sînt la lucru. Ceea ce supără şi mai mult sînt glugile ce împînzesc multe tarlale şi mersul anevoios al desfăcatului”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5565, Suceava, Noiembrie 1965.

„Iarmarocul din Siret”

„Iarmarocul din Siret, care avea să se ţină la 28, 29 şi 30 August 1894, fiind oprit din causa cholerei. Guvernul ţării din Bucovina aduce la cunoscinţa publică un emis prin care se fixează dilele de iarmaroc pentru 28, 29 şi 30 Octomvrie. Comuna Siret, la rândul său, aduce la cunoscinţă că iarmarocul va fi foarte bine cercetat şi caii şi vitele cornute vor fi aduse în numer însemnat spre vândare”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 81, Cernăuţi, Octomvrie 1894.