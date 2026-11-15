„Porțile” Primăriei Suceava, deschise pentru zeci de elevi de la Liceul Teoretic „Filadelfia”

Administrația locală își deschide porțile pentru tinerii din comunitate, spun reprezentanții municipalității sucevene, care a găzduit recent o vizită educațională dedicată elevilor de la Liceul Teoretic „Filadelfia”.

Aproximativ 40 de elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, însoțiți de cadrele didactice coordonatoare, doamna Adina Diaconita și doamna Liliana Huțuțui, au trecut pragul instituției în cadrul unui curs opțional pe care îl urmează la școală. Vizita a avut drept scop familiarizarea liceenilor cu modul în care funcționează administrația publică locală și cu oportunitățile de dezvoltare ale orașului.

Pe parcursul întâlnirii, tinerii, întâmpinați și însoțiți de viceprimarul Daniel Ungurian, au avut ocazia să poarte un dialog deschis și aplicat cu reprezentanți ai primăriei municipiului reședință de județ.

Irina Vasilciuc, administrator public al municipiului, le-a oferit elevilor perspective practice asupra activității din primărie și le-a vorbit despre importanța unui management eficient al finanțelor publice.

Laura Morar, manager de proiect în cadrul Direcției de Proiecte Europene, le-a vorbit elevilor despre atragerea fondurilor nerambursabile și impactul investițiilor europene asupra modernizării Sucevei iar Maria Pătrăucean, șef serviciu în cadrul Departamentului de Resurse Umane, le-a prezentat structura instituției, rigorile muncii în administrația publică și pașii necesari pentru o eventuală carieră în acest domeniu.

„Astfel de inițiative contribuie la apropierea tinerilor de viața civică și le oferă o înțelegere reală asupra deciziilor care modelează viitorul comunității din care fac parte”, consideră viceprimarul Daniel Ungurian, care încurajează și reprezentanții altor unități de învățământ să pășească cu elevii dincolo de „porțile” Primăriei Suceava.