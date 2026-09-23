„Junimea în munţi – La Dorna”

„Mergând mai spre centru, deodată mă văzui împresurat de un roiu de îngeraşi de fetiţe, unele mă rugau să cumpăr un buchet, altele cărţi ilustrate, altele confetti şi aşa mai departe. Cu greu am scăpat cu câteva coroane de aceşti îngeri lacomi de bani şi cad în mânile unui agent care mă duce la polobocul cu bere şi fără să mă întrebe comandă dela o damă ce se afla acolo, o bere. Mare năpastă, dar plăcută surprindere”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 59, Cernăuţi, August 1901.

„Populaţia n’are apă”

„Vorbim nu de lipsa de apă pentru câteva ore pe zi, neajuns ce nu poate fi încă îndepărtat, ci de lipsa completă de apă pentru populaţia…flotantă a Sucevei. Târgul de joi aduce un procent de populaţie ce trece uneori peste cea a oraşului. Nu s’au sesizat cei în drept despre această problemă, care cere urgentă rezolvare, date fiind şi căldurile excesive ale acestei veri. În târgul vitelor există o pompă şi un rezervor. Dar pentru oameni?! Ce fac copii, femeile, când arşiţa le stă în gât, doar la cele două closete publice! Să fie la origine vreun gând drăcesc care, indirect, obligă această mulţime a noastră românească să intre la Iţic, la Şloim etc. ca să-şi astâmpere arşiţa cu o băutură mai…arzătoare. Cum se poate cere totul când nici măcar apa de la Dumnezeu n’o dai omului ?! Ba, mai mult, românului”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 32, August 1936.