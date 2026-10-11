Pompierii și silvicultorii suceveni intervin de trei zile pentru stingerea incendiului care a cuprins 15 hectare dintr-o pădure din Marginea. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompieri militari, lucrători silvici și de la serviciul voluntar pentru situații de urgență au continuat și astăzi misiunea începută vineri dimineață, când un incendiu a izbucnit în zona împădurită administrată de Ocolul Silvic Marginea.

„Suprafața afectată este de aproximativ 15 hectare, iar incendiul a fost localizat încă din prima zi, flăcările fiind împiedicate să se propage mai mult”, a spus Alin Găleată. El a arătat că incendiul s-a manifestat atât subteran și la litieră, cât și la coronamentul unor arbori.

Pompierii și silvicultorii suceveni intervin de trei zile pentru stingerea incendiului care a cuprins 15 hectare dintr-o pădure din Marginea

„Deoarece stratul de litieră este foarte gros, de peste 30-40 de centimetri, incendiul continuă să se manifeste în subteran, alimentat și întreținut de turba din componența litierei”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava. În aceste condiții, cu ajutorul dispozitivelor specifice de intervenție, pompierii au răscolit și inundat suprafețele fumegânde din pădure pentru ca incendiul subteran să fie lichidat.

În incendiu nu s-au înregistrat victime, iar misiunea forțelor de intervenție continuă până la stingerea tuturor focarelor ascunse.

Pompierii și silvicultorii suceveni intervin de trei zile pentru stingerea incendiului care a cuprins 15 hectare dintr-o pădure din Marginea