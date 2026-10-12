Pompierii militari și silvicultorii suceveni au intervenit timp de trei zile pentru stingerea incendiului izbucnit vineri dimineață, 9 octombrie, într-o pădure din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea. Flăcările au afectat aproximativ 15 hectare de pădure, iar intervenția a fost îngreunată atât de relieful din zonă, cât și de arderile din subteran, întreținute de stratul gros de litieră și de turba din componența acestuia.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, alarma a fost dată vineri dimineața, în jurul orei 8:45, iar la fața locului au fost mobilizați peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcției Silvice Suceava și voluntari ai serviciilor pentru situații de urgență din Marginea, Sucevița și Horodnic de Sus.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul litierei, în subteran și la coronamentul unor arbori, pe o suprafață de aproximativ 15 hectare. Flăcările au fost localizate încă din prima zi, fiind împiedicată extinderea acestora către alte zone împădurite. Cu toate acestea, focarele ascunse continuă să întrețină incendiul.

Pompierii și silvicultorii au intervenit zile și nopți întregi pentru stingerea unui incendiu care a afectat 15 hectare dintr-o pădure din Marginea

„Deoarece stratul de litieră este foarte gros, de peste 30-40 de centimetri, incendiul continuă să se manifeste în subteran, alimentat și întreținut de turba din componența litierei”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată.

El a arătat că pentru stingerea focarelor, pompierii și lucrătorii silvici au răscolit și inundat suprafețele fumegânde, folosind dispozitivele specifice de intervenție.

Alin Găleată a precizat că din primele zile ale intervenției, echipajele au utilizat autospeciale cu apă, autocamioane, autoșenilate, motopompe și echipamente individuale de stingere. Pentru transportul apei în zonele greu accesibile au fost amenajate sisteme de alimentare prin releu de motopompe și bazine, pe distanțe de peste 500 de metri.

Pompierii și silvicultorii au intervenit zile și nopți întregi pentru stingerea unui incendiu care a afectat 15 hectare dintr-o pădure din Marginea

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, apa a fost transportată cu ajutorul tractoarelor articulate forestiere (TAF), care au deplasat bazine de 1.000 de litri și alte recipiente necesare alimentării motopompelor și rucsacurilor de stins incendii. El a mai adăugat că pentru asigurarea necesarului de apă a fost realizată și o captare în albia unui pârâu din fondul forestier, cu ajutorul unui buldoexcavator.

Intervenția a fost îngreunată de relieful abrupt, suprafața extinsă afectată, vântul puternic și accesul dificil al tehnicii în zona focarelor. Alin Găleată a mai spus că pe timpul nopții pompierii militari și lucrătorii silvici au rămas în teren, iar echipele au fost schimbate prin rotație pentru continuarea misiunii.

Potrivit ISU Suceava, nu s-au înregistrat victime, iar forțele de intervenție rămân în teren până la lichidarea tuturor focarelor și stingerea completă a incendiului. Pompierii urmează să stabilească sursa de izbcnire a incendiului din pădurea de la Marginea.