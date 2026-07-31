Militarii Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Preutești, au intervenit joi după-amiază cu patru autospeciale de stingere și două buldoexcavatoare pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje amplasat în aer liber, în localitatea Basarabi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, lt.col. Alin Găleată, la sosirea echipajelor ardeau aproximativ 2000 de baloți depozitați pe un suport realizat din anvelope și paleți din lemn, precum și un utilaj al proprietarului, fără pericol de propagare a flăcărilor la vecinătăți.

Pompierii au intervenit aproape 11 ore pentru stingerea unui incendiu la un depozit de furaje din satul Basarabi

„Având în vedere cantitatea mare de materiale combustibile și necesitatea desfacerii și răscolirii permanente a baloților pentru identificarea și stingerea focarelor ascunse, intervenția s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, pompierii militari și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență acționând susținut până la lichidarea completă a flăcărilor”, a spus Alin Găleată.

Forțele de intervenție au lichidat incendiul în noaptea de joi spre vineri, la aproape 11 ore de la anunțarea lui. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.