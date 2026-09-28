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Pompierii anunță că prin județ va fi desfășurare mare de forțe de urgență

Pompierii anunță că prin județ va fi desfășurare mare de forțe de urgență
Pompierii anunță că prin județ va fi desfășurare mare de forțe de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a anunțat că, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie, în județul Suceava se va desfășura exercițiul internațional de protecție civilă „CROSSFLOOD Full-Scale Exercise”, un exercițiu care poate crea neliniște printre unii suceveni, având în vedere desfășurarea de tehnică de intervenție.

Pe acest fond, ISU Suceava a transmis că această activitate este strict un exercițiu, care presupune o prezență semnificativă a forțelor de intervenție, a autospecialelor și a echipamentelor de urgență în județ.

Locațiile principale de exercițiu includ zone din orașele Siret și Suceava, precum și lacurile Rogojești, Bucecea, Lipoveni și râul Hâtnuța (comuna Calafindești).

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