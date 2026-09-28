Pompierii anunță că prin județ va fi desfășurare mare de forțe de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a anunțat că, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie, în județul Suceava se va desfășura exercițiul internațional de protecție civilă „CROSSFLOOD Full-Scale Exercise”, un exercițiu care poate crea neliniște printre unii suceveni, având în vedere desfășurarea de tehnică de intervenție.

Pe acest fond, ISU Suceava a transmis că această activitate este strict un exercițiu, care presupune o prezență semnificativă a forțelor de intervenție, a autospecialelor și a echipamentelor de urgență în județ.

Locațiile principale de exercițiu includ zone din orașele Siret și Suceava, precum și lacurile Rogojești, Bucecea, Lipoveni și râul Hâtnuța (comuna Calafindești).