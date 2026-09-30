„Polonina – Transhumanța în Carpați”, la Muzeul Arta Lemnului

Timp de două zile, 1 și 2 octombrie, Muzeul Arta Lemnului vă invită să descoperiți una dintre cele mai vechi tradiții ale Carpaților: transhumanța, un mod de viață păstrat timp de generații de comunitățile de păstori din această parte a Europei.

Vor fi două zile despre transhumanța în Polonia și România, la Muzeul Arta Lemnului. Programul include proiecția documentarului „Ultima transhumanță”, în regia lui Dragoș Lumpan, precum și „Redyk Karpacki”, în regia lui Wojciech Jachymiak, alături de ateliere dedicate copiilor.

Joi, 1 octombrie, la ora 14:00 – Atelier pentru copii; la ora 18:00 – Proiecție: „Ultima transhumanță” (r. Dragoș Lumpan, 1h30m). Vineri, 2 octombrie, la orele 11:00, 12:30 și 14:00 vor fi organizate Ateliere pentru copii; la ora 18:00 – Proiecție și discuție: „Redyk Karpacki” (r. Wojciech Jachymiak, 28m). Evenimentul este realizat alături de Institutul Polonez din București.