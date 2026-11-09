Polițiștii suceveni au făcut o razie în care au amendat 18 prostituate. A fost depistat și un bărbat care practica prostituția

Timp de două zile, pe 5 și 6 noiembrie, polițiștii suceveni au derulat, prin mai multe structuri, la nivel de județ, acțiuni de control de amploare pe raza județului, care s-au axat în special pe combaterea cerșetoriei și prostituției.

Pe linie de prostituție, polițiștii au efectuat verificări și acțiuni concrete, plecate de la anunțurile prin care acestea își oferă servicii sexuale, pe site-uri de profil. Acestea au fost depistate în flagrant.

Polițiștii suceveni au depistat 18 femei care se prostituau, amenzile aplicate acestora fiind între 500 și 1000 de lei. A fost identificat și un bărbat care își oferea servicii sexuale.

La acțiune au participat și jandarmi, precum și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, alături de specialiști de la Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava.

Practicarea prostituției nu mai este infracțiune (a fost dezincriminată prin Cod Penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014), însă constituie o contravenție conform Legii nr. 61/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Rămân însă infracțiuni sever pedepsite proxenetismul și traficul de persoane, în acest sens existând acțiuni ale procurorilor de la DIICOT Suceava care s-au finalizat periodic cu arestări.

Exemplele oferite de polițiști

Ca exemple, pe 5 noiembrie, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, a fost identificată o tânără din Galați, care practica acte de prostituție într-un apartament închiriat. Aceasta a fost amprentată și fotografiată la sediul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc, ulterior aceasta fiind sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei.

O altă prostituată, identificată la un hotel din Gura Humorului, unde o aștepta un ”client”, a fost amendată cu 1.000 de lei.

A fost identificat și un bărbat cu domiciliul în Forăști, care a fost sancționat contravențional întrucât își oferea serviciile sexuale prin intermediul platformei Publi24.ro, în schimbul primirii unor foloase materiale.

De asemenea, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Suceava au identificat, pe raza municipiului Suceava, șase tinere cu vârste cuprinse între 20 şi 35 ani, domiciliate în județele Constanța şi Galați, care practicau prostituția, toate fiind sancționate contravențional.

Pe lângă partea superficială, de can-can, prostituția, privită ca fenomen social complex, generează o serie de efecte profunde asupra comunității, ordinii publice, sănătății și drepturilor omului.

Prostituția poate genera, și sunt exemple concrete și recente în acest sens, inclusiv din județ: