Polițiștii suceveni au demarat o săptămână de controale intense pe linie de viteză

Polițiștii Serviciului Rutier Suceava sunt angrenați, în perioada 3-9 august, în acțiuni de control în trafic în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, acțiune care are ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Concret, se va acționa mai intens cu radarele, și în timpul săptămânii, în condițiile în care la finalurile de săptămână au loc oricum mai des acțiuni pe linie de viteză și depășiri neregulamentare.

”Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii vor intensifica activitățile de monitorizare și control în trafic, utilizând echipamentele de măsurare a vitezei în zonele cu risc rutier și pe principalele artere de circulație din județ. Acțiunile urmăresc responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la consecințele pe care viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum le poate avea”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct al inspectorului-șef al IPJ Suceava.

De ani de zile, viteza reprezintă principala cauză a accidentelor rutiere grave din România și din județul Suceava.

Și în cazul accidentelor multe din această perioadă, cu implicarea unor motociclete, tot viteza joacă un rol important în consecințe grave sau dramatice.

”Chiar și o depășire aparent nesemnificativă a limitei legale poate reduce timpul de reacție, poate mări considerabil distanța de frânare și poate transforma o situație care putea fi evitată într-un eveniment cu urmări dramatice”, avertizează polițiștii.

Pe aceeași temă, la finele săptămânii trecute, în perioada 31 iulie – 2 august, polițiștii Serviciul Rutier Suceava, în cadrul unei acțiuni complexe cu radarele, au reținut 48 de permise de conducere, din care 25 pentru viteză excesivă și 15 pentru depășiri neregulamentare.

Pentru depășiri ale vitezei, au fost aplicate, în total, 231 de amenzi.