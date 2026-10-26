Polițiștii locali din Suceava vor fi dotați cu camere video corporale

Direcția Poliția Locală Suceava va achiziționa un pachet de camere video corporale (body-cam) și accesoriile aferente, o investiție totală de 115.000 de lei. Fondurile necesare au fost identificate în urma unei reorganizări interne a bugetului instituției, sumele fiind redistribuite din secțiunea de funcționare, prin economii realizate la haine, uniforme și alte servicii de întreținere, către secțiunea de dezvoltare. Această dotare are ca scop creșterea siguranței în timpul misiunilor din teren și asigurarea transparenței în interacțiunile dintre polițiști și cetățeni.

Pe lângă dotarea polițiștilor, siguranța va fi sporită și într-o unitate de învățământ preșcolar din municipiu. Grădinița cu Program Normal „Pinocchio”, arondată GPP 1-2-3 Suceava, va beneficia de suma de 35.500 de lei pentru instalarea unui sistem complet de supraveghere video și a unui sistem de limitare a accesului. Ambele proiecte vor fi supuse aprobării consilierilor locali în ședința din 29 octombrie a.c., în cadrul proiectului de rectificare a bugetului general al municipiului.