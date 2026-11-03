Polițiștii le-au rezervat locuri în arest și șoferilor care refuză să dea sânge pentru stabilirea alcoolemiei

Șoferii care refuză recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, uzând de un drept legal, își asumă un dosar penal care, conform Codului Penal, le poate aduce o pedeapsă mai severă, în sensul că nu există și opțiunea de a fi condamnați doar la o amendă penală.

Doi astfel de șoferi, implicați în cazuri recente, au ajuns în arestul Poliției Suceava, luni, 2 noiembrie, reținuți 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de refuz recoltare probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Unii inculpați refuză să dea sânge și la sfatul unor avocați, care consideră, mai ales când alcoolemia în aerul expirat este mare, că o alcoolemie foarte mare în sânge le va înăspri pedeapsa.

În primul caz la care facem referire, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Arbore, era atât de beat încât a ieșit cu un BMW în decor și nu a putut să mai coboare singur din mașină.

Pe 1 noiembrie, în jurul orei 22.40, un echipaj de poliție a identificat, la Arbore, un BMW care se afla parțial într-un șanț în afara părții carosabile, într-o poziție nefirească.

În mașină a fost găsit doar șoferul, care era în vădită stare de ebrietate, au constatat polițiștii din echipajul format din agenți de la Cajvana și Milișăuți.

Bărbatul din mașină nu a putut prezenta nici măcar documentele la control, fiindu-i găsit buletinul după controlul corporal. S-a stabilit că este vorba de un localnic din Arbore, în vârstă de 39 de ani.

S-a reușit și testarea acestuia, rezultând concentrația de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. La spitalul din Rădăuți însă, bărbatul a devenit agitat și necooperant și a refuzat recoltarea de probe biologice.

Raportat la alcoolemia în aerul expirat, alcoolemia în sânge ar fi putut depăși 2,5 la mie. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru “refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

Al doilea reținut în arest este un bărbat din Gura Humorului, depistat conducând un autoturism marca Audi Q7, înmatriculat în Germania, pe bulevardul Bucovina, în orașul Gura Humorului.

Și el a suflat în etilotest, având concentrația de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la Camera de Gardă a Spitalului Gura Humorului, a refuzat să se supună procedurii de recoltare de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii îmbibației alcoolice din sânge.

În urma probatoriului administrat, luni, 2 noiembrie, și acest inculpat a fost reținut în arest pentru 24 de ore, pentru aceeași infracțiune.