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Polițiștii l-au oprit pentru că făcea drifturi, dar au constatat că era băut bine

Polițiștii l-au oprit pentru că făcea drifturi, dar au constatat că era băut bine - Fotografie generică
Polițiștii l-au oprit pentru că făcea drifturi, dar au constatat că era băut bine - Fotografie generică

A vrut să arate cât de priceput este ca șofer și a sfârșit prin a rămâne pieton, la care se mai adaugă și un dosar penal.

Incidentul care i-a adus numai necazuri unui tânăr de 22 de ani, din Brodina, s-a înregistrat joi seară, pe o stradă din Rădăuți.

Polițiștii au observat un autoturism marca Audi care făcea drifturi, motiv pentru care l-au tras pe dreapta pe șofer.

Cum acesta mirosea a alcool, s-a decis testarea lui cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Acum tânărul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

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