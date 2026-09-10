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Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia

Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia
Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia

Polițiștii rutieri au demarat cercetări după imagini care au apărut pe rețelele sociale, în care se vedea cum un autoturism cu numere de Suceava circulă pe contrasens, pe bulevardul Academician Vasile Grecu, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia, în apropiere de magazinul Lidl.

În imagini se observă că traficul este aglomerat pe sensul de ieșire din Suceava, iar șoferul rătăcit pe contrasens, probabil panicat, iese cu mașina în decor și circulă peste rigola de la marginea carosabilului. Ceilalți conducători auto sunt șocați de ceea ce văd, unii reacționând destul de vehement, în timp ce șoferul de pe contrasens își continuă drumul.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava s-au autosesizat și l-au identificat pe șofer, un bărbat 51 ani, din comuna Poiana Stampei.

Măsurile care au putut fi luate sunt cele legale, pentru circulația pe contrasens, permis suspendat pentru o perioadă de 60 zile și sancționarea contravențională cu amendă in cuantum de 1.730 de lei.

Conform unui comunicat al IPJ Suceava, circulația pe sens opus (pe contrasens) se sancționează conform Codului Rutier cu amendă din clasa a III-a sau a IV-a și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile sau chiar 90 de zile dacă s-a produs și un accident rutier.

De asemenea, complementar se aplică și sancțiune contravențională din clasa a III-a (6-8 puncte-amendă) sau Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă), în funcție de gravitatea faptei și de producerea unui accident rutier.

Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia
Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia
Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia
Polițiștii i-au luat permisul unui sucevean care circula pe contrasens, la intrarea în Suceava dinspre Șcheia

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