Polițiștii de la Vicovu de Sus au reținut în arest, într-o singură zi, trei autori de infracțiuni rutiere

Polițiștii de la Vicovu de Sus au condus sub escortă, miercuri, în arestul IPJ Suceava, din municipiul Suceava, trei autori de infracțiuni rutiere față de care s-au emis ordonanțe de reținere în arest pentru 24 de ore.

Toate cele trei infracțiuni au fost comise pe raza orașului Vicovu de Sus și spun multe despre gradul de inconștiență al multora dintre cei care circulă la volan sau pe vehicule cu două roți, în cazurile de față.

În cazul a doi dintre cei trei reținuți în arest s-a constatat comiterea a câte două infracțiuni la regimul rutier.

Astfel, în continuarea activităților investigativ-operative efectuate de către lucrătorii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, un bărbat din comuna Vatra Moldoviței a fost reținut în arest pentru că a condus fără permis și în stare avansată de ebrietate.

Pe 26 septembrie, inculpatul a condus autoturismul marca Mercedes-Benz, pe strada Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus, având o alcoolemie de 1,43 g/l alcool pur în sânge, proba I, respectiv 1,30 g/l alcool pur în aerul expirat, proba II.

Tot pentru o dublă infracțiune rutieră a fost reținut în arest și un localnic din Vicovu de Sus, care s-a deplasat cu un scuter și care a fost depistat fără permis.

În cazul său a fost dispusă reținerea în arest pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, dar și pentru „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

În al treilea caz este vorba de un bărbat din Straja, care, pe 10 octombrie, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Cernăuți din orașul Vicovu de Sus, se afla sub influența alcoolului, concentrațiile în sânge fiind de 2,30 la mie, respectiv 2,12 la mie.

Toți cei trei suspecți au fost depuși în Centrul de Arest din cadrul poliției județene, iar anchetele continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.