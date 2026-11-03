Polițiștii au verificat ghiozdanele elevilor, la școlile din comuna unde un elev a fost găsit cu un cuțit

Polițiști de la Biroul Siguranță Școlară, alături de colegi de la Secția Rurală Ipotești, au efectuat o acțiune de control, luni, 2 noiembrie, la școlile de la Udești și Reuseni, printre altele fiind verificate și 166 de bagaje ale elevilor.

Acțiunea nu a avut loc întâmplător la Udești, aici fiind depistat recent un elev care a mers la școală cu un cuțit în ghiozdan.

Totuși, faptul că acum s-au efectuat controale corporale și ale bagajelor la 166 de elevi și nu s-au găsit obiecte periculoase sau substanțe interzise întărește concluzia că acel caz de elev cu un cuțit asupra sa a fost unul izolat.

Pe de altă parte, aceste controale periodice par necesare, pentru a descuraja eventual și alți tineri care se pot gândi să vină la școală cu obiecte periculoase.

În cadrul acțiunii de control a fost verificat microbuzul școlar, a fost verificat șoferul acestuia și au fost desfășurate 9 acțiuni preventive, în clase, cu 175 elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Academician H. Mihăiescu” Udești și Școala Gimnazială Reuseni.

Elevilor le-au fost prezentate aspecte legale privind: prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase, vânzarea și consumul băuturilor/alcoolice/energizante de către minori, vânzarea și consumul produselor din tutun, precum și aspecte legale cu privire la răspunderea penală și contravențională.