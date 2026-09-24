Polițiștii au verificat bagajele a peste 200 de elevi, în căutare de cuțite și obiecte periculoase

Polițiști și jandarmi au fost angrenați, miercuri, într-o acțiune de control pe linie de prevenire a infracțiunilor în zona unităților de învățământ, la Rădăuți.

Polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Poliției municipiului Rădăuți și jandarmi au acționat la Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” și la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”, fiind efectuate controale asupra bagajelor a 214 elevi.

Vestea bună ar fi că în urma controalelor nu au fost depistate obiecte periculoase sau substanțe interzise.

În cadrul acțiunii au fost verificate și unități de alimentație publică din zona școlilor, dar au avut loc, ca de obicei, și acțiuni preventive în sălile de clasă.

Cele 5 acțiuni preventive au cuprins 150 elevi și cadre didactice de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, ocazie cu care elevilor le-au fost prezentate aspecte legale privind: vânzarea și consumul băuturilor/alcoolice/energizante de către minori, vânzarea și consumul produselor din tutun, prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise, precum și cu privire la răspunderea penală și contravențională, prevenirea abuzurilor în mediul online etc.