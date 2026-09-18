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Polițiștii au recuperat o unitate PC în valoare de 10.000 de lei furată din casa unei femei

Poliția municipiului Rădăuți
Poliția municipiului Rădăuți

O faptă de furt sesizată la Poliția municipiului Rădăuți pe 10 septembrie a fost soluționată în varianta ideală de oamenii legii, cu hoțul prins și cu prejudiciul recuperat.

O femeie din Rădăuți a reclamat în acea zi că un hoț a intrat în casa sa și a sustras o unitate PC, în valoare de 10.000 lei.

Din cercetările polițiștilor judiciariști de la Rădăuți a rezultat că autorul a escaladat gardul împrejmuitor, a pătruns în curte, după care, prin efracție, prin spargerea unui geam al locuinței, a pătruns în interior și a sustras unitatea PC dintr-o cameră.

Iosif Bilaucă a fost identificat de polițiști ca autor al furtului, fiind recuperată și unitatea, care a fost restituită părții vătămate din dosar.

Joi, 17 septembrie, în continuarea cercetărilor, inculpatul a fost introdus în arestul IPJ Suceava, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

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