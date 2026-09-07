Polițiștii au găsit doi tineri băuți într-o mașină implicată într-un accident, la Șcheia. Cei doi s-au acuzat reciproc că au condus

Doi tineri în vârstă de 20 de ani au ajuns la spital după un accident rutier care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la Șcheia, ambii fiind băuți. Polițiștii i-au testat pe ambii cu etilotestul, având în vedere că cei doi se acuzau reciproc cu privire la cine a condus mașina.

Accidentul s-a produs în jurul orei 2.00, pe strada Poligonului din Șcheia.

Din cercetări a rezultat că autoturism marca Ford, condus pe direcția de deplasare dinspre restaurant Polaris spre SC Loial SRL, a fost scăpat de sub control și a intrat în coliziune cu un șanț betonat de pe partea dreaptă a drumului public.

Din mașină au fost preluați de către echipajele medicale doi tineri răniți, ambii în vârstă de 20 de ani, ambii din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia.

Cei doi aveau contuzii, dar miroseau și puternic a alcool.

În urma verificărilor cu etilotestul, la unul dintre ei a rezultat concentrația de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la al doilea 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificării din bazele de date ale poliției s-a stabilit că nici unul dintre cei doi nu posedă permis de conducere pentru nici una dintre categoriile auto.

Așadar, încă un caz cu tineri care ies la plimbare cu mașina în miez de noapte, dând dovadă de inconștiență maximă.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru nu mai puțin de trei infracțiuni, „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și „conducere sub influența alcoolului” și continuă cercetările, pentru a stabili cert care dintre cei doi a condus mașina din imagine.