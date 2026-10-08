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Polițiștii au descins la un depozit de lemne din care a plecat un transport ilegal de cherestea

Polițiștii au descins la un depozit de lemne din care a plecat un transport ilegal de cherestea
Polițiștii au descins la un depozit de lemne din care a plecat un transport ilegal de cherestea

Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava și inspectorii din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au descins în control la o societate din domeniul exploatării materialului lemnos, de unde, în urma cu aproximativ o lună, a plecat un transport ilegal de cherestea.

În primă fază, pe 4 septembrie 2026, a fost depistat în trafic un transport de cherestea rășinoase, fără documente justificative, la volan fiind un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Vama.

S-a deschis atunci un dosar penal și s-a stabilit că transportul ilegal a plecat de la o societate din satul Molid.

Ca o continuare a cercetărilor începute atunci, echipa de control formată din polițiști și inspectori ai Gărzii Forestier a mers în control, în această săptămână, la depozitele de material lemnos aparținând societății din Molid.

În urma controlului efectuat la cele două depozite de material lemnos au fost constatate diferențe între stocurile scriptice înregistrate în aplicația SUMAL 2.0 și stocurile faptice.

Totodată, operatorul economic nu a respectat obligația de a împrejmui unul dintre depozitele de material lemnos.

În total, în urma controlului au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.000 lei, cu măsura complementară de confiscare valorică a cantității totale de 27.5 mc mc. material lemnos, în valoare de aproximativ 4.000 de lei.

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