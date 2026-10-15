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Polițiștii au depistat doar o cerșetoare dezorientată în cazul panicii legate de „microbuzul cu ucraineni care supraveghează case”

Una dintre imaginile care au declanșat panica
Una dintre imaginile care au declanșat panica

Polițiștii suceveni au demarat cercetări în regim de urgență, la Cajvana, Milișăuți, Solca și nu numai, după ce pe rețelele sociale s-a propagat o informație legată de un ”microbuz cu ucraineni” care apare noaptea în localități, iar din el coboară bărbați îmbrăcați în haine de femei care supraveghează locuințe, probabil în scop de furt.

Polițiștii au purtat discuții cu persoane din localitățile menționate, cele mai multe din Cajvana, iar singura informație care a rezultat este că în data de 5 octombrie, la ora 5.00 dimineața, o localnică care mergea la muncă a fost abordată de o femeie cu vârsta de aproximativ 60 de ani, ce avea capul acoperit cu un batic, care i-a cerut apă și cerșea.

Respectiva a fost identificată de polițiști, fiind vorba de o femeie din municipiul Rădăuți, cunoscută cu preocupări pe linie de cerșetorie.

Întrucât nu a avut cu ce să se întoarcă la domiciliu, femeia a rămas și peste noapte în localitate, hălăduind pe străzi.

După ce s-au studiat imagini video de pe camere de supraveghere, în afară de această cerșetoare, nu s-au identificat alte prezențe suspecte.

Foarte important, nu există nici plângeri înregistrate la poliție privind fapte de furt sau cu violență.

Persoanele audiate de polițiști nu au oferit date concrete despre acel microbuz care ar circula și din care s-ar supraveghea mai multe locuințe. Așadar, aproape cert, acel microbuz suspect nu există, cel puțin nu în forma prezentată de unele persoane care au dat alarma pe rețelele sociale.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a declarat totuși că, în continuare, la acest final de săptămână, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, în Cajvana, Solca, Milișăuți, dar și în alte localități, vor fi angrenate dispozitive de patrulare formate din polițiști și jandarmi, care vor supraveghea zona și vor acționa și în cadrul unei razii mai largi.

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