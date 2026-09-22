Luni, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc și a localităților din jur, a avut loc o razie de amploare, cu zeci de polițiști, care au verificat mașini în trafic, depozite de lemne, anexe de locuințe și alte zone de interes operativ.

La controale au participat și inspectori de la alte instituții de control trafic, inclusiv de la Autoritatea Vamală, jandarmi și trei echipaje canine.

În căutare de șoferi băuți, polițiștii au dat și peste mărfuri transportate în afara circuitului legal, printre altele peste 200 de kilograme de ciuperci și acumulatori pentru sisteme fotovoltaice

Razia a avut mai multe direcții de acțiune, fiind identificați suspecți care erau deja în atenție, dar și transporturi ilegale depistate în flagrant.

Polițiștii au confiscat în cadrul unei razii peste 200 de kilograme de ciuperci și acumulatori pentru sisteme fotovoltaice

Printre altele, a fost pus sub acuzare un localnic cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni de ”tăinuire”, după ce ar fi achiziționat bunuri provenite din săvârșirea infracțiunilor de furt calificat.

Pe linie silvică, a fost dispusă confiscarea valorică a cantității de peste 36 mc lemn, în valoare de peste 5.600 de lei.

Dintre cazurile mai deosebite, în jurul orei 17:40, un echipaj de poliție, împreună cu trei reprezentanți din cadrul Autorității Vamale, au acționat conform planului de razie și au oprit, pe raza comunei Vama, sat Prisaca Dornei, un microbuz înmatriculat în Ucraina care transporta mai mulți acumulatori pentru sisteme fotovoltaice, noi, fără documente de proveniență.

Autovehiculul în cauză a fost condus sub escortă la depozitul Vămii Siret, pentru a fi inventariate bunurile și pentru a se lua măsurile legale care se impun.

Polițiștii au confiscat în cadrul unei razii peste 200 de kilograme de ciuperci și acumulatori pentru sisteme fotovoltaice

În alt caz, într-un autoturism care circula pe DJ 175, având direcția de deplasare Izvoarele Sucevei – spre Pojorâta, a fost oprit și verificat un bărbat din Izvoarele Sucevei, care transporta ciuperci specia hrib, într-o cantitate mare.

În urma inventarierii efectuate în cadrul Ocolului Silvic Pojorâta a rezultat că este vorba de cantitatea de 225 kg ciuperci specia hrib, cu o valoare estimativă de 12.000 lei, cantitate ce a fost confiscată, intrând în sfera recoltării ilicite.

Bărbatul a fost sancționat și cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform art. 17, din Legea 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

În cadrul acțiunii au fost legitimate în total 323 de persoane, controlate 200 de mașini și aplicate 109 amenzi, în valoare de peste 100.000 de lei.

După 50 de verificări cu etilotestul, a fost depistat doar un singur șofer băut.

Polițiștii au confiscat în cadrul unei razii peste 200 de kilograme de ciuperci și acumulatori pentru sisteme fotovoltaice