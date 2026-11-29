Patru tineri cu vârste între 20 și 26 de ani au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile, duminică, 29 noiembrie, de Tribunalul Suceava, într-un dosar privind infracțiuni de trafic de droguri de mare risc, dar și alte fapte asociate, într-un dosar în care au început să circule informații privind un dealer care este în legătură directă cu un polițist, agent la Centrul de Arest Preventiv al Poliției Județene.

Între cei patru arestați se află și tânărul agent de poliție Ciprian Doboș, în vârstă de 26 de ani, acuzat de fapte foarte grave, inclusiv de divulgarea de informații de serviciu.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, pe parcursul anului 2026, unul dintre inculpați, în vârstă de 24 de ani, a procurat, deținut și vândut, atât către alți distribuitori, cât și către clienți, diferite cantități de canabis.

Canabis ascuns într-o boxă, găsit la perchezițiile în urma cărora a fost arestat și un polițist

Acesta transporta și vindea droguri, la volan, fără a avea permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule.

Pe parcursul anchetei polițiștilor antidrog de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava a reieșit că acest dealer a intrat în legătură cu polițistul Doboș, căruia, în schimbul unor informații nedestinate publicității, i-a vândut, dar și oferit cu titlu gratuit droguri de risc.

Conform anchetei coordonate de procurorii de la DIICOT „în scopul asigurării sursei de droguri și având, prin prisma îndatoririlor de serviciu, acces la anumite date, inclusiv din cuprinsul unor ordonanțe de reținere, agentul i-a divulgat coinculpatului informații cu privire la iminenta organizare a unor acțiuni de către DIICOT și organele de urmărire antidrog, precum și altele reieșite din documentele la care a avut acces sau din discuțiile cu inculpații încarcerați.

Totodată, din cercetări a reieșit că același inculpat (agent de poliție) a oferit cu titlu gratuit canabis, către diverși consumatori de pe raza municipiului Suceava.

Polițist sucevean arestat sub acuzația că oferea informații în schimbul drogurilor

Sâmbătă, 28 noiembrie, polițistul a fost prins în flagrant în timp ce deținea şi transporta o cantitate de canabis, procurată anterior de la dealerul principal.

Din probele administrate a rezultat că același inculpat, de 24 de ani, a fost principalul furnizor de droguri de risc și pentru un alt inculpat, în vârstă de 18 ani, care a procurat substanțele stupefiante în scopul comercializării.

Cercetările efectuate au arătat că, în aceeași perioadă de timp, un alt inculpat, tot de 24 de ani, a procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină 3CMC.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate diferite cantități de substanțe, canabis şi 3CMC, precum și alte mijloace de probă.

În urma propunerii înaintate de procurorii de la DIICOT, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate de DIICOT împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava.