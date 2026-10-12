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Polițist încătușat de colegi, în Suceava, pentru că era agresiv, agitat și necooperant

Polițist încătușat de colegi, în Suceava, pentru că era agresiv, agitat și necooperant
Polițist încătușat de colegi, în Suceava, pentru că era agresiv, agitat și necooperant

Două echipaje de poliție au intervenit, luni după-amiază, în zona blocurilor noi de la Nordic, în municipiul Suceava, pentru a ridica un bărbat agitat și necooperant. Din informațiile noastre, certe, bărbatul este polițist la Biroul de Investigații Criminale Suceava.

Bărbatul are 36 de ani și este subofițer atestat în activitatea pe linie de investigații criminale.

Bărbatul este despărțit relativ recent de soția sa, cu care are doi copii. Conform martorilor, acesta se mutase recent la un bloc din zonă, cu actuala iubită.

Polițistul se plângea de dorul copiilor și se pare că a clacat. Acesta a făcut scandal în fața blocului și în zona pizzeriei din zonă, fiind agresiv și extrem de agitat.

Martorii au sunat la 112 și au cerut ajutor.

Femeia cu care acesta stătea a declarat că nu a fost agresată.

Polițistul a fost ridicat cu greu de colegii aflați de serviciu și, urcat în autospeciala de poliție, a încercat să plece din aceasta, fiind nevoie de o a doua intervenție în forță a colegilor în uniformă.

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