Polițist examinator din lotul de la Permise, condamnat cu suspendare pentru 73 de fapte de complicitate la luare de mită

Tribunalul Suceava a dat sentința, luni, 2 noiembrie, în unul dintre multele dosare privind fapte de corupție de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava, din perioada în care instituția era condusă de comisarul-șef Radu Ionuț Obreja, însă pentru doar doi dintre cei 20 de inculpați din dosar.

Este vorba de cei care au mers pe procedura simplificată, de recunoaștere, printre ei și un agent de poliție care lucra la Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Gheorghe-Ionel Perijoc poate fi considerat un ”câștigător” în acest dosar, în condițiile în care a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (73 de acte materiale) la 3 ani de închisoare, dar cu suspendare, pe un termen de încercare de 4 ani de zile.

Instanța a mai stabilit că inculpatul nu va mai avea dreptul de a exercita activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, şi anume aceea de agent de poliţie în cadrul MAI – Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, pe o durată de 5 ani, după rămânerea definitivă a sentinței.

Acest ultim detaliu este de subliniat, sentința Tribunalului Suceava putând fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Gheorghe-Ionel Perijoc mai are și alte condamnări în dosare similare, inclusiv una cu executare, dar nu definitive.

De subliniat că agentul a executat în dosarul judecat acum arest preventiv și arest la domiciliu, din noiembrie 2020 și până în mai 2021, așadar în jur de 6 luni de zile.

Prin aceeași sentință a Tribunalului Suceava, a mai fost condamnat și inculpatul Costică Boicu pentru 2 fapte de complicitate la luare de mită, la 2 ani și 6 luni, tot cu suspendare, cu termen de supraveghere de 3 ani. Și acesta a executat în jur de două luni de arest preventiv.

Față de restul inculpaților din dosar, inclusiv față de fostul șef, Radu-Ionuț Obreja, s-a dispus disjungerea cauzei și judecata în alt dosar.

Din numeroasele dosare privind mita de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava s-au dat deocamdată câteva condamnări, dar majoritatea încă nu definitive.